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Bakan Soylu, Cumhuriyet gazetesine açtığı davadan 25 bin lira manevi tazminat kazandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sistematik şekilde gerçeğe aykırı haberlerle kişilik haklarının hedef alındığı gerekçesiyle Cumhuriyet gazetesine açtığı davada 25 bin lira manevi tazminat kazandı.
Bakan Soylu, Cumhuriyet gazetesine açtığı davadan 25 bin lira manevi tazminat kazandı

Bakan Soylu'nun, 5 Temmuz 2021'de, 52 gündür 254'ü doğrudan kendisine yönelik toplam 313 haber ve köşe yazısı yayımlandığını belirterek, "gerçeğe aykırı bu haberlerle kişilik haklarının hedef alındığı" gerekçesiyle açtığı manevi tazminat davası karara bağlandı.

Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesinin Soylu'ya 25 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kazandığı manevi tazminatı, İdlib'de yetimler için yapılacak briket evlerin inşasına bağışlayacağı öğrenildi.

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