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Bakan Soylu dev operasyonu duyurdu: 132 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da 130 adreste düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 132 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakan Soylu dev operasyonu duyurdu: 132 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da; 2 bin 20 polis, 1 helikopter, 3 İHA ve 16 narkotik köpeğinin katılımıyla 130 adreste düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 132 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Operasyonun düğmesine Nisan ayında basıldığını söyleyen Bakan Soylu, aylar süren takip sonunda yapılan operasyonla hedeflerin tamamının yakalandığını söyledi.

Bakan Soylu ayrıca, dün İstanbul'da yapılan bir uyuşturucu operasyonunda 600 kilo esrarın ele geçirildiğini, 2'si İtalyan 1'i Türk üç kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Soylu, dün Hatay ve Kocaeli'nde de operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Hatay'da yarım milyon captagon, Kocaeli de ise 90 kilo eroinin ele geçirildiğini aktardı.

İçişleri Bakanı Soylu, uyuşturucu ile mücadeleye tüm birimlerle kararlı bir şekilde devam edeceklerini dile getirdi.

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