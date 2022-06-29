Bakan Soylu duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu, Hakkari Kırıkdağ Köyü kırsalında 28 Haziran'da JÖH ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen J-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kaçamayacaksınız! Eren Abluka-2'de; Hakkari Kırıkdağ Köyü kırsalında 28 Haziran'da JÖH ve Jandarma Komando birliklerince J-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz! Kahraman evlatlarımıza tebrikler.

Hakkari'deki operasyonda 1 M16 silah, 2 Kaleşnikof silah, 9 Adet Kalaşnikof Şarjörü, 5 Adet M16 Şarjörü, 4 Adet El Bombası, 1 Adet Termal Şemsiye, 1 Adet Uyku Tulumu, 1 Adet Sırt Çantası, 3 Adet Panço, 3 Adet termal kıyafet üzerlerinde ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.



EREN ABLUKA-19 NARKO TERÖR OPERASYONU BAŞLADI

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 1017 personelin katılımıyla Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) Narko Terör Operasyonu başlatıldı. Narko terör operasyonunun ilk gününde 6 milyon 376 bin 945 kök kenevir ele geçirildi.

Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH), ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 1017 personel 50 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat ve Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığınca, Hani ilçesi Gömeç mahallesi kırsalında gizlenmiş halde 86 nokta tespit edildi. Bu noktalarda yapılan aramalar sonucu;

-(6.376.945) kök kenevir bitkisi,

-(245) kg kubar esrar,

-(8400) metre sulama kablosu,

-(1) adet su motoru,

-(100) metre elektrik kablosu,

-(5) adet pil bloğu ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.