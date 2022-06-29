  • BIST 2.490,24
  • Altın 973.842
  • Dolar 16.6709
  • Euro 17.4879
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 16 °C
»

Bakan Soylu duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu, Hakkari Kırıkdağ Köyü kırsalında 28 Haziran'da JÖH ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen J-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakan Soylu duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kaçamayacaksınız! Eren Abluka-2'de; Hakkari Kırıkdağ Köyü kırsalında 28 Haziran'da JÖH ve Jandarma Komando birliklerince J-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz! Kahraman evlatlarımıza tebrikler.

Hakkari'deki operasyonda 1 M16 silah, 2 Kaleşnikof silah, 9 Adet Kalaşnikof  Şarjörü, 5 Adet M16 Şarjörü, 4 Adet El Bombası, 1 Adet Termal Şemsiye, 1 Adet Uyku Tulumu, 1 Adet Sırt Çantası, 3 Adet Panço, 3 Adet termal kıyafet üzerlerinde ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.


EREN ABLUKA-19 NARKO TERÖR OPERASYONU BAŞLADI

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 1017 personelin katılımıyla Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) Narko Terör Operasyonu başlatıldı. Narko terör operasyonunun ilk gününde 6 milyon 376 bin 945 kök kenevir ele geçirildi.

Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH), ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 1017 personel 50 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat ve Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığınca, Hani ilçesi Gömeç mahallesi kırsalında gizlenmiş halde 86 nokta tespit edildi. Bu noktalarda yapılan aramalar sonucu;

-(6.376.945) kök kenevir bitkisi, 
-(245) kg kubar esrar,
-(8400) metre sulama kablosu,
 -(1) adet su motoru,
-(100) metre elektrik kablosu,
-(5) adet pil bloğu ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehit Uzman Çavuş Abdullah Bayram, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı29 Haziran 2022 Çarşamba 09:36
  • Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi29 Haziran 2022 Çarşamba 09:35
  • Dışişleri Bakanlığından Haiti'ye seyahat ve güvenlik duyurusu29 Haziran 2022 Çarşamba 09:35
  • New York'un Times Meydanı'na 15 Temmuz şehitleri anısına 251 çift ayakkabı konuldu29 Haziran 2022 Çarşamba 09:34
  • Elektronik ticarete yönelik düzenlemeler içeren teklif TBMM Başkanlığına sunuldu29 Haziran 2022 Çarşamba 09:33
  • Elektronik ticarete yönelik düzenleme29 Haziran 2022 Çarşamba 09:31
  • Türkiye NATO'da istediğini aldı: İsveç ve Finlandiya'nın verdiği taahhütler29 Haziran 2022 Çarşamba 09:23
  • Bakan Soylu duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi29 Haziran 2022 Çarşamba 09:12
  • Diyarbakır'da Eren Abluka-19 Narko Terör operasyonu başlatıldı!29 Haziran 2022 Çarşamba 09:11
  • Türkiye ve dünya gündemi29 Haziran 2022 Çarşamba 09:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti