Bakan Soylu duyurmuştu; 3 buçuk ton uyuşturucunun yakalandığı operasyon kamerada

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 3 ton 533 kilogram 785 gram metamfetamin ele geçirildi. Bakan Soylu'nun "Türkiye'de, tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması" sözleriyle duyurduğu ve 22 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kameralara yansıdı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta uyuşturucu ticareti yapan kişilere ait Esenyurt, Büyükçekmece, Kadıköy, Pendik ve Ümraniye'de operasyon düzenledi. Operasyonlarda 131 kilo 785 gram metamfetmin maddesi ele geçirildi. Polis 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ifadelerinin ardından polis, yurt dışından sıvı olarak getirilen metamfetaminin İstanbul’da katılaştırılarak piyasaya sürüldüğünü belirledi. Dün akşam Beylikdüzü’nde aralarında bir villanın da bulunduğu 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1 ton 746 kilo sıvı halde likit, 1 ton 656 kilo kristal olmak üzere toplamda 3 ton 402 kilo metamfetamin ele geçirildi. Polis, operasyonda 10 kişiyi ise gözaltına aldı. 2 farklı tarihteki operasyonda toplamda 3 ton 533 kilogram 785 gram metamfetamin ele geçiren polis toplam 22 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 12’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 10 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Polis operasyonları saniye saniye kaydedildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve suç unsurları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

BAKAN SOYLU SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak operasyonla ilgili bilgi verdi. Soylu paylaşımında "Türkiye'de, tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması? İstanbul'da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda; 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler sürüyor. İstanbul emniyetimize tebrikler" ifadelerini kullandı.