  • BIST 4.886,89
  • Altın 1052.864
  • Dolar 18.6282
  • Euro 19.4193
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 10 °C
»

Bakan Soylu duyurmuştu; 3 buçuk ton uyuşturucunun yakalandığı operasyon kamerada

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 3 ton 533 kilogram 785 gram metamfetamin ele geçirildi. Bakan Soylu'nun "Türkiye'de, tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması" sözleriyle duyurduğu ve 22 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kameralara yansıdı
Bakan Soylu duyurmuştu; 3 buçuk ton uyuşturucunun yakalandığı operasyon kamerada

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta uyuşturucu ticareti yapan kişilere ait Esenyurt, Büyükçekmece, Kadıköy, Pendik ve Ümraniye'de operasyon düzenledi. Operasyonlarda 131 kilo 785 gram metamfetmin maddesi ele geçirildi. Polis 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ifadelerinin ardından polis, yurt dışından sıvı olarak getirilen metamfetaminin İstanbul’da katılaştırılarak piyasaya sürüldüğünü belirledi. Dün akşam Beylikdüzü’nde aralarında bir villanın da bulunduğu 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1 ton 746 kilo sıvı halde likit, 1 ton 656 kilo kristal olmak üzere toplamda 3 ton 402 kilo metamfetamin ele geçirildi. Polis, operasyonda 10 kişiyi ise gözaltına aldı. 2 farklı tarihteki operasyonda toplamda 3 ton 533 kilogram 785 gram metamfetamin ele geçiren polis toplam 22 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 12’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 10 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Polis operasyonları saniye saniye kaydedildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve suç unsurları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

BAKAN SOYLU SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak operasyonla ilgili bilgi verdi. Soylu paylaşımında "Türkiye'de, tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması? İstanbul'da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda; 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler sürüyor. İstanbul emniyetimize tebrikler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çorum'da 17 yaşındaki genç inşaat alanında ölü bulundu23 Kasım 2022 Çarşamba 10:53
  • Çatıdan girdiği depodan 7 ayda 250 bin liralık ürün çaldı; kameradan yakalandı23 Kasım 2022 Çarşamba 10:33
  • Adana'da 'torbacı' operasyonuna 6 tutuklama23 Kasım 2022 Çarşamba 10:11
  • İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı23 Kasım 2022 Çarşamba 08:41
  • Kocaeli'de eşini öldüren sanıktan "Büyü" savunması23 Kasım 2022 Çarşamba 01:04
  • İstanbul'da çok sayıda kaçak göçmen yakalandı23 Kasım 2022 Çarşamba 01:02
  • 81 ilde okul çevrelerinde denetim; aranan 557 kişi yakalandı22 Kasım 2022 Salı 14:20
  • Arkadaşının tüfekle vurduğu 17 yaşındaki Kader öldü22 Kasım 2022 Salı 13:08
  • PKK'nın talimat notunu pantolonun logosuyla gizleyip cezaevine sokmaya çalışmışlar22 Kasım 2022 Salı 11:42
  • Türkiye'de 10 ayda yaklaşık 1,2 milyar liralık suç gelirine el konuldu22 Kasım 2022 Salı 11:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti