Bakan Soylu: E-sürücü belgesi açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yeni E-sürücü belgesi de temassız çip kullanılarak teknolojik yönden geliştirilmiş, güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yeni E-sürücü belgesi de temassız çip kullanılarak teknolojik yönden geliştirilmiş, güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştır. Yeni E-sürücü belgesinde de, yeni E-pasaportlarda olduğu gibi 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' ifadesi kullanılacaktır.

Bakan Soylu sözlerinin devamında; "Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir." dedi.