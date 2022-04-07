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Bakan Soylu, Gambiyalı mevkidaşı Sonko'yla bir araya geldi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Gambiya İçişleri Bakanı Yankuba Sonko ile bir araya geldi.
Bakan Soylu, Gambiyalı mevkidaşı Sonko'yla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Gambiya İçişleri Bakanı Yankuba Sonko'yu Bakanlık girişinde karşıladı. Şeref defterinin imzalanması ve fotoğraf çekiminin ardından Soylu'nun makama geçildi. İki Bakan, burada açıklamalarda bulundu.

'TİCARETİMİZ 70 MİLYON DOLARA ULAŞTI'

Türkiye'nin Gambiya ile ilişkilerine büyük önem verdiğini söyleyen Bakan Soylu, "Afrika'da çok güçlü adımlar atılıyor. Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler üretilmeye çalışılıyor. Özellikle Gambiya ile ilişkilerimize çok büyük bir önem veriyoruz. Büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz. Türkiye ile Gambiya arasında, ekonomik, ticari, enerji, altyapı, tarım, turizm ve eğitim alanlarında birçok iş birliği mevcut. Ticaret hacmimiz, 2021 yılında 70 milyon dolar düzeyine ulaştı. Her yıl bir artış sergiliyor. 1992'den bu yana 200 Gambiyalı gence, Türkiye, burs sağladı. Özellikle bakanlıklarımız arasındaki ilişkiyi de her geçen gün büyütüyoruz. İnanıyorum ki bu toplantıdan sonra da Türkiye ile Gambiya arasındaki ilişkinin büyümesinin önemli bir bölümünü bakanlıklarımız arasındaki ilişkiye de yansıtacağız. Özellikle Gambiya'nın ev sahipliği yapacağı İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi olmak üzere tüm uzmanlık alanlarında eğitimlerimizi ve malzeme desteğimizi yapmaya çalışıyoruz. AFAD alanında Türkiye'nin çok önemli kabiliyetleri söz konusu" ifadelerini kullandı. 

SONKO: ÜNİFORMALARIMIZIN DESTEĞİNİ TÜRKİYE'DEN ALMIŞTIK

Gambiya İçişleri Bakanı Sonko da Bakan Soylu'ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, "Türkiye, bizim en zor zamanlarımızda yardımımıza koşan ülkelerden birisi oldu ve bu çok uzun süredir devam eden bir destek. Ben çok net hatırlıyorum, 1982 yılında ilk defa polis teşkilatına katıldığımda üniformalarımızın desteğini Türkiye'den almıştık. Bu da neredeyse 40 yıl önce bize uzanan bir yardım eliydi. Türkiye'ye aslında Gambiya'daki ticari bir marka gibi bakabiliriz. Nereye giderseniz gidin, bütün sektörlerde Türkiye markasını çok net bir şekilde görebiliyorsunuz" dedi. 

Heyetler, daha sonra Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne (GAMER) geçti. Burada basına kapalı şekilde heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

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