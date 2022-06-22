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Bakan Soylu: Herkes bir tek ağacın kurtarılması için çaba sarf ediyor

Bakan Soylu, Marmaris'teki orman yangınına ilişkin "Yangın başladığı andan itibaren sosyal medya şeytanları devreye girdi. İnsanlar geceden itibaren burada uyumuyor ve herkes bir tek ağacın kurtarılması için çaba sarf ediyor" dedi.
Bakan Soylu: Herkes bir tek ağacın kurtarılması için çaba sarf ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile yangın bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene dünyanın ve Türkiye'nin en büyük orman yangınlarından birinin yaşandığını hatırlattı.

Yangın bölgesinde görev yapan ormancıların ve onlara katkı sağlayan tüm kurumların cansiperane bir çalışma ortaya koyduğunu belirten Soylu, "Bir taraftan tüm ormancılarımız, arazözler, iş makineleri, şu anda yangının sirayet ettiği bütün alanlarda müdahale ediyorlar. En uç noktalara kadar müdahale ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, yangın çıktığı andan itibaren hem Sayın Bakan'ımıza hem bana çeşitli defalar talimatlarını ileterek meselenin takibinde olmaya devam ediyorlar." diye konuştu.

Soylu, AFAD koordinasyonunda şu ana kadar 571 aracın karadan alevlere müdahale ettiğini anlattı. Yangınla ilgili sosyal medya paylaşımlarına da değinen Soylu, şöyle devam etti:

"Yangın başladığı andan itibaren sosyal medya şeytanları devreye girdi. İnsanlar geceden itibaren burada uyumuyorlar ve herkes bir tek ağacın kurtarılması için çaba sarf ediyor. Onlarca helikopter, uçaklar ve yerden arazözler bir büyük mücadele ortaya koymaya çalışıyorlar. Bundan ne anlıyorlar, ne keyif alıyorlar bilmiyorum. Bundan keyif alanların akli dengelerinin kayıp olduğu çok net bir şekilde ortadadır. Bir histeri nöbetine tutulmuş durumdalar. Bundan bir an önce kurtulmalarını diliyoruz."

Soylu, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün tüm dezenformasyonlarla ve tüm yalan haberlerle alakalı ciddi bir şekilde tespitlerini yaptığını kaydetti.

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