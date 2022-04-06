  • BIST 2.325,72
  • Altın 913.097
  • Dolar 14.7401
  • Euro 16.1136
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 19 °C
»

Bakan Soylu ile görüşen Lamorgese: Türkiye bizim için dost ülkedir

İçişleri Bakanı Soylu ile görüşen İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese, "Çok fazla açıdan iş birliği içerisinde bulunduk, sadece mesleki anlamda değil, bütün insani konularda çok uzun süredir çalışıyoruz. Türkiye bizim için dost ülke" dedi.
Bakan Soylu ile görüşen Lamorgese: Türkiye bizim için dost ülkedir

İtalyan mevkidaşı Luciana Lamorgese'yi ve beraberindeki heyeti İçişleri Bakanlığı girişinde karşılayan Süleyman Soylu, konuklarını süre makamında misafir etti.

Burada konuşan Soylu, ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, "Uzun zamandır karşılıklı iş birliği içerisinde çok iyi çalışıyoruz. Belki de 100 yılımızın en önemli meselelerinden birisi olan kaçak göç konularıyla alakalı da iyi çalışıyoruz. Polis iş birliğimiz ve özellikle yaptığımız komisyon toplantıları çok başarılı geçti. Terörle mücadele zaten ortak çalışma zeminimiz. Bugünkü nazik ziyaretiniz de hem ikili ilişkilerimizi çok güzel bir noktaya taşıyacak hem de üzerine çalıştığımız konuları tekrar değerlendirebilme fırsatı sunacaktır" dedi.

Bakan Soylu'ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Lamorgese de iki ülke arasındaki iş birliği ve dostluğun çok eskilere dayandığını söyledi. Konuk Bakan, "Çok fazla açıdan iş birliği içerisinde bulunduk, sadece mesleki anlamda değil, bütün insani konularda da çok uzun süredir çalışmaktayız. Bu konularda yaptığımız iş birliği daha da katlanarak arttı. Organize suçlarla mücadele, terörle mücadele kapsamında da iş birliği çalışmalarımız devam etti. Yine göç konusunda da birlikte çok hızlı çözümler bulduk ve sürekli telefonla görüşüp iletişim halinde kaldık. Türkiye bizim için dost ülkedir" diye konuştu.

Bakan Soylu, şeref defterinin imzalanması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından İtalyan mevkidaşına Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi ile ilgili bilgi verdi.

Daha sonra iki bakan ve heyetleri, basına kapalı toplantıya geçti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bayrak direği kazısında sarnıç çıktı06 Nisan 2022 Çarşamba 15:31
  • Komisyon raporu: Müsilajın nedeni sudaki besin maddesi oranının artması06 Nisan 2022 Çarşamba 15:05
  • Bosna Savaşı'nın 9 kurbanının kimliği tespit edildi06 Nisan 2022 Çarşamba 15:02
  • Anadolu Ajansı 102'nci yaşında Ata'nın huzurunda06 Nisan 2022 Çarşamba 14:45
  • Ukrayna: Rus birlikleri Slavyansk ve Kramatorsk yönünde saldırıya geçti06 Nisan 2022 Çarşamba 14:37
  • Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı06 Nisan 2022 Çarşamba 14:34
  • MSB: Kefken açıklarında mayın tespit edildi06 Nisan 2022 Çarşamba 14:24
  • Kefken açıklarında tespit edilen mayına SAS timlerince müdahale ediliyor06 Nisan 2022 Çarşamba 14:23
  • Edirne'de şantiye havuzundan sızan asfalt tarım alanına yayıldı06 Nisan 2022 Çarşamba 14:22
  • Rusya, yabancı bankaların dolar cinsinden tahvil ödemesini reddettiğini açıkladı06 Nisan 2022 Çarşamba 13:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti