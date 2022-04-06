Bakan Soylu ile görüşen Lamorgese: Türkiye bizim için dost ülkedir

İçişleri Bakanı Soylu ile görüşen İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese, "Çok fazla açıdan iş birliği içerisinde bulunduk, sadece mesleki anlamda değil, bütün insani konularda çok uzun süredir çalışıyoruz. Türkiye bizim için dost ülke" dedi.

İtalyan mevkidaşı Luciana Lamorgese'yi ve beraberindeki heyeti İçişleri Bakanlığı girişinde karşılayan Süleyman Soylu, konuklarını süre makamında misafir etti.

Burada konuşan Soylu, ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, "Uzun zamandır karşılıklı iş birliği içerisinde çok iyi çalışıyoruz. Belki de 100 yılımızın en önemli meselelerinden birisi olan kaçak göç konularıyla alakalı da iyi çalışıyoruz. Polis iş birliğimiz ve özellikle yaptığımız komisyon toplantıları çok başarılı geçti. Terörle mücadele zaten ortak çalışma zeminimiz. Bugünkü nazik ziyaretiniz de hem ikili ilişkilerimizi çok güzel bir noktaya taşıyacak hem de üzerine çalıştığımız konuları tekrar değerlendirebilme fırsatı sunacaktır" dedi.

Bakan Soylu'ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Lamorgese de iki ülke arasındaki iş birliği ve dostluğun çok eskilere dayandığını söyledi. Konuk Bakan, "Çok fazla açıdan iş birliği içerisinde bulunduk, sadece mesleki anlamda değil, bütün insani konularda da çok uzun süredir çalışmaktayız. Bu konularda yaptığımız iş birliği daha da katlanarak arttı. Organize suçlarla mücadele, terörle mücadele kapsamında da iş birliği çalışmalarımız devam etti. Yine göç konusunda da birlikte çok hızlı çözümler bulduk ve sürekli telefonla görüşüp iletişim halinde kaldık. Türkiye bizim için dost ülkedir" diye konuştu.

Bakan Soylu, şeref defterinin imzalanması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından İtalyan mevkidaşına Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi ile ilgili bilgi verdi.

Daha sonra iki bakan ve heyetleri, basına kapalı toplantıya geçti.