Bakan Soylu, Kırgız mevkidaşı Niyazbekov ile görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kırgız Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ile bir araya geldi.

Bakan Soylu, Kırgız Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Niyazbekov'u Bakanlık'taki makamında kabul etti. Şeref defterinin imzalanması ve fotoğraf çekiminin ardından makama geçildi. Burada konuşan Bakan Soylu, Niyazbekov'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gerek güvenlik açısından, gerekse özellikle Türkiye'nin nüfustan göçe kadar karşı karşıya kalmış olduğu bütün meselelerde uyguladığı yöntemler ve teknolojik gelişmelerimiz açısından bu 3- 4 gün içerisinde inşallah çok iyi bir çalışma ziyareti olacağını düşünüyoruz. Yine terörizm ve organize suçlar açısından da ciddi bir iş birliğimiz var ve devam ediyor. Bilgi ve istihbarat paylaşımı konusunda da yine iyi bir noktadayız. En önemli meselelerden bir tanesi siber savaşlar, siber suçlar ve siber gayrimeşru gelirlerle ortak mücadeleyi de inşallah birlikte gerçekleştireceğiz. Ama bütün bunların ötesinde şunu belirtmek isterim ki kardeşliğimizin bize müsaade ettiği her türlü adımı beraber atacağız" diye konuştu.

NİYAZBEKOV: SİZDEN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİMİZ VAR

İki ülke için en önemli şeyin istikrar olduğunu belirten Niyazbekov ise "Türkiye'nin başkenti Ankara'da bizi böyle sıcak karşıladığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizin de dediğiniz gibi İstanbul'da buluştuğumuzdan beri ilişkilerimiz daha da artıp sıkılaşmaktadır. Bizim burada sizden öğrenecek çok şeyimiz var. Onları da öğrenmek istiyoruz. Suç ile savaşmak bizim mesleğimiz. Özellikle siber saldırılar ile savaşmak bizim görevimizdir. Geçen senenin sonunda bizim Kırgızistan Cumhuriyeti'ne yardımda bulundunuz. Onun için çok teşekkür ediyorum. Biz bağımsız olduğumuzdan beri 30 sene oldu. 30 seneden beri kardeşliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz. İki ülkede en önemlisi istikrar. Bu olursa diğer alanlar kendiliğinden gelişir ve biz de buna çaba sarf ediyoruz" dedi.

Heyetler, daha sonra Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne (GAMER) geçti. İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı ve Muhterem İnce'nin de bulunduğu heyetler arası görüşme, basına kapalı yapıldı.