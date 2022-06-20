Bakan Soylu, KKTC'li mevkidaşıyla görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

Bakan Soylu, KKTC İçişleri Bakanı Öztürkler'i, bakanlıkta resmi törenle karşıladı. Öztürkler'in tören mangasını selamlaması ve şeref defterini imzalamasının ardından Soylu, konuk Bakanı makamında ağırladı. Burada konuşan Bakan Soylu, Öztürkler'e, bakanlık görevinin hayırlı olmasını dileyerek, "Allah zorluklara karşı bize kuvvet versin. Birbirimize olan muhabbetimizi ve ilişki biçimimizi çok daha iyi noktaya getirsin. Birçok ülke ile diplomatik ilişki kurulabilir ama biz kendi ailemizin içerisindeyiz. Bu vesileyle birçok ortak yürüttüğümüz meseleler var. Gücümüz neye yeterse, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde adımlarımızı atacağız" dedi.

KKTC İçişleri Öztürkler de Türkiye'de bulunmaktan büyük bir gurur duyduğunu söyledi.

Soylu ve Öztürkler, ikili görüşmenin ardından Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.