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Bakan Soylu, Libyalı mevkidaşıyla bir araya geldi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Libya İçişleri Bakanı Halid et-Ticani Mazin ile bir araya geldi.
Bakan Soylu, Libyalı mevkidaşıyla bir araya geldi

Bakan Soylu'nun bina girişinde karşıladığı Mazin, daha sonra Bakanlık Şeref Defteri'ni imzaladı. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ni (GAMER) Libyalı mevkidaşına tanıtan Soylu, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti. Toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Toplantıya Türk tarafından, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da katıldı.

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