Bakan Soylu, Niğde'deki otobüs kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin Adana'da düzenlediği "Bir Gençlik Şöleni"nden dönen gençleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Bakan Soylu, beraberindeki Vali Mustafa Koç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Soylu, Adana'dan Konya'ya giderken 44 kişiyi taşıyan otobüsün şarampole yuvarlandığını ve herkesi hüzne boğan bir trafik kazasının yaşandığını söyledi.

Kazanın hemen ardından yetkililerin ve görevlilerin olay yerine gittiğini ve yaralıların ambulanslarla hastanelere sevkinin başladığını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"18 kardeşimizin Ereğli Devlet Hastanesi'ne, diğerlerinin de Niğde ve Bor'daki devlet hastanelerine sevkleri gerçekleşti. Kaza yerinde 2 kardeşimizi kaybettik. Hastaneye sevkin akabinde de bir kardeşimizi kaybettik. Şu anda 12 kardeşimiz Ereğli'den Konya'daki Şehir Hastanesi'ne sevk edildi ve onlar oradan taburcu edildi. 6 kardeşimizin tedavileri halen devam ediyor. Şu anda bir kardeşimiz Kayseri'deki Erciyes Üniversite'mize sevk edildi. Bir kardeşimiz Konya'da yoğun bakımda, üç kardeşimiz de burada yoğun bakımda. Toplamda 28 kardeşimiz gözlem altında. Diğerlerinin hayati tehlikesi söz konusu değil. Yoğun bakımdakileri de bütün imkanlarla beraber doktorlarımız takip ediyor. Tüm imkanları ortaya koymaya çalışıyorlar. Kazanın şoförün uyumasından kaynaklandığı, şoförün ilk verdiği beyanda ortaya çıkıyor. Elbette ki acımız büyük."

Bakan Soylu, kazanın hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bilgilendirdiklerini aktararak, "Ülkemizin büyük ümit beslediği bu arkadaşlarımızın her birini Allah cennetiyle buluştursun. Allah rahmet eylesin. Ailelerine, AK Parti ailemize Cenab-ı Allah sabır versin. Tekrar başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Hem milletimizin hem AK Parti Gençlik Kolları'mızın hem de ailelerinin ve yakınlarının başı sağ olsun. Allah böyle bir acıyla da kimseyi sınamasın." ifadelerini kullandı.

"Hepimizin başı sağ olsun"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de dün Adana'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla son dönemde Türkiye'deki en güzel gençlik buluşmasının çok büyük coşku ve heyecanla yapıldığını söyledi.

Gençlerin Türkiye'nin dört bir tarafından bu coşkuya ortak olmak için Adana'ya geldiklerini belirten Kandemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu organizasyonlarda Türkiye genelinde arkadaşlarımız üzerinden temsili katılımlar yapıyoruz. Farklı illerden teşkilatlarımızdan arkadaşlarımız, temsili katılımla bu gençlik şölenine geliyor. Dün de Adana'da 81 vilayetten arkadaşlarımız vardı. Maalesef gece yola çıkan Konya Selçuk Üniversitesi'nde okuyan genç kardeşlerimizin olduğu otobüsün kaza yaptığı haberini aldık. AK Parti camiası olarak çok çok üzgünüz. Vefat edenler pırıl pırıl, gencecik, idealleri uğruna gayret gösteren, mücadele eden kardeşlerimiz. Bizim yüreğimizde, gözümüzde yerleri bambaşka. Aynı idealleri paylaştığımız kardeşlerimiz. AK Parti camiası, her bir ferdini aile olarak gören, bu millete sevdalı gençlerden kurulu bir teşkilatız. Çok üzgünüz. Gerçekten de bütün arkadaşlarımız Türkiye'nin dört bir tarafında adeta matem havasına büründü. Hepimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerimizi ziyaret ettik. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Rabb'im büyük kazalardan bizleri muhafaza eylesin. Bir kere daha hem ailemize, milletimize hem de kardeşlerimizin yakınlarına sabırlar diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Milletçe ve camia olarak başımız sağ olsun."

Kaza

Adana'dan Konya'ya giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi yaralanmıştı.