Bakan Soylu, polisler ve şehit polis yakınlarıyla belgesel izledi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, polisler ve şehit polis yakınlarıyla 'Kahraman Türk Polisi Cemil Efendi'nin Anlatılmamış Destansı Hikayesi' belgeselinin gösterimini izledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Etimesgut Korkutata Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Kahraman Türk Polisi Cemil Efendi'nin Anlatılmamış Destansı Hikayesi' belgeselinin gösterimine katıldı. Gösterimi Bakan Soylu'nın yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, milletvekilleri, polisler ve şehit polis yakınları izledi.

Bakan Süleyman Soylu, gösterimin ardından, yönetmen Servet Baydemir'e teşekkür ederek, "Polis teşkilatının 177'nci yılını çeşitli etkinliklerle, kah geçmişe giderek, kah bugünü değerlendirerek, kah geleceğe ait umutlarımızı ve heyecanlarımızı bütünleştirerek yad ediyoruz. Sabah Emniyet Genel Müdürümüz arkadaşlarımızla ziyaret ettiler. Orada bir cümleyi ifade ettim. Polis Cemil Efendi'nin belgeselini seyrettikten sonra bugünün hatırasına oturmuş bir cümle olduğunu düşünüyorum. Türk polis teşkilatı ve Türk polisi, Türkiye'nin nazar boncuğudur. Bir milletin asaletini ve bir mesleğin hasretini hep birlikte burada tekrar yaşamış olduk. Çok genç yaşta yiğitlerimizi şahadet şerbetiyle öteki dünyaya yolladık. Onların ardından çok eş gördüm, o şerefli üniformayı giyen çok anne gördüm, o şerefli üniformaya sarıp sarmalayan, çok evlat gördüm yatağında o şerefli üniformayla sabaha kadar uyuyan. Böyle şerefli ve asaletli bir mesleğin temsilcilerinden birisi olan polis Cemil Efendi'nin Fransız hapishanelerinde çekmiş olduğu büyük ızdırabı millet, memleket ve meslek hasretini çok güzel bir belgeselle bizle buluşturan Servet Aydemir Bey'e hepinizin huzurunda polis teşkilatımızın 177'inci yılında tebrik ediyor kutluyorum" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle hayata geçirilen belgeselin yapımcısı ve yönetmeni Servet Aydemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hediye verdi.