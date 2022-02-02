  • BIST 1.998,83
  • Altın 774.37588
  • Dolar 13.4728
  • Euro 15.247
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 4 °C
SON DAKİKACumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
»

Bakan Soylu: Yunanistan'ın geri ittiği 22 göçmenden 12'si dondu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sınır birlikleri tarafından geri itilen 22 göçmenden 12'sinin donarak hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakan Soylu: Yunanistan'ın geri ittiği 22 göçmenden 12'si dondu

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan sınır birlikleri tarafından İpsala Sınır Kapısı'nda geri itilen 22 göçmenden 12'sinin donarak hayatını kaybettiğini belirtti.

soylu-twt-014.jpg

Donarak yaşamını yitiren göçmenlerin fotoğraflarını da paylaşan Soylu, "Yer: İpsala Yunanistan sınırı. Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

EDİRNE VALİLİĞİ: BÖLGEDE ARAMALAR SÜRÜYOR

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yunanistan tarafından geri itilen 12 göçmenin donarak öldüğü bölgede arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

“02.02. 2022 günü İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde Yunanlar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Donma riski altındaki bir göçmen ise kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Arazide yapılan arama tarama çalışmaları sonrasında 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Hastaneye sevk edilen göçmen de kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vefat eden göçmen sayısı maalesef 12’ye ulaşmıştır. Jandarma, sınır birlikleri, polis ve AFAD ekiplerimiz tarafından arama tarama faaliyetlerine devam edilmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturmaya başlanmıştır. Kamuoyuna üzüntüyle duyurulur” denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katarlı mevkidaşı en-Nabit'le bir araya geldi02 Şubat 2022 Çarşamba 12:56
  • 6 yaşındaki Umay'dan buz tutan Eymir Gölü'nde paten şovu02 Şubat 2022 Çarşamba 12:29
  • Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı02 Şubat 2022 Çarşamba 12:28
  • İçişleri Bakanlığı duyurdu: Hakkari'de yeni operasyon başladı02 Şubat 2022 Çarşamba 12:23
  • 'Kutup girdabı' şubat ayında da etkisini sürdürecek02 Şubat 2022 Çarşamba 12:22
  • Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor02 Şubat 2022 Çarşamba 12:10
  • Erzurum'da 'buz kırma timleri'nin yoğun mesaisi02 Şubat 2022 Çarşamba 11:39
  • Diyarbakır'da 3 ayda 2 ton 686 kilo uyuşturucu ele geçirildi02 Şubat 2022 Çarşamba 11:38
  • İstanbul'da sahtecilik operasyonları02 Şubat 2022 Çarşamba 11:38
  • Türkiye ve Ukrayna, diplomatik ilişkilerinin 30. yılını kutluyor02 Şubat 2022 Çarşamba 11:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti