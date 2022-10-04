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Bakan Soylu'dan Mersin'deki terör saldırısına ilişkin yeni açıklama

Bakan Soylu Mersin'deki terör saldırısına ilişkin yeni bir açıklamada bulunarak, "Artık muhalefetin 'masum' gazeteciler listesine de bakacağız" dedi.
Bakan Soylu'dan Mersin'deki terör saldırısına ilişkin yeni açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki terör saldırısına ilişkin, "Biz bir terörist yakaladığımızda listelere bakıyoruz, hangi kategoride diye. Şimdi bir listeye daha bakmak zorundayız. O da muhalefetin "masum" gazeteciler listesi" açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu, "Karşı karşıya kaldığımız terör eylemi birçok foyayı ortaya çıkarmış oldu. Teröristler aklanmaya çalışıldı, bunun için milletten özür dilerler mi? Hayır" dedi.

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