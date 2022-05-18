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Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Soylu önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

-Bakan Soylu: Bizim şu an en büyük tehlikelerimizden bir tanesi metamfetamin. Metamfetamin ile ilgili, tüm valilerimize, emniyet müdürlüğümüze ve jandarma komutanlığımıza genelge gönderdik, gizli mantığı ile.  Bütün detayları anlatan, mücadelenin nasıl olacağını ortaya koyan, kapsamlı bir genelge. Metamfetamini yenersek Türkiye dünyada uyuşturucuya bağlı ölümler konusunda dünyadaki en az ölümü yaşayan ülke olacak. 

- Bir baron daha içeride, gözaltında şu an. Epeydir peşindeydik. Urfi Çetinkaya’nın kardeşi şu anda gözaltında. 

- Analiz Sistemleri Narkotik Ağı (ASENA) yapay zeka programı, bu bizim yeni çocuğumuz, 52 kilo patlayıcı yakalamıştık, o patlayıcıyı bununla yakaladık. ASENA programı bize alarm üretti, dedi ki ‘burada bir kaçakçılık meselesi var’, biz uyuşturucu için gittik, 52 kilo patlayıcı çıktı. 

- Hangi konuyla alakalı olursa olsun SADAT’ın önüne gidene kadar, Et ve Süt Kurumu’nun önüne gidene kadar, hafif bir cesaretin varsa, bizim söylediğimiz büyükelçilik ile ilgili bir değerlendirme ortaya koyda görelim. Bu konunun üstünü örtemezsin. Bu Türkiye’ye bir ihanettir. Sen Türkiye’nin geleceğini Avrupalı bir büyükelçiye pazarlayamazsın

Bakan Soylu: Bu Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk’ün partisi değil, İnönü’nün partisidir, bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Atatürk ile hiçbir ilgisi yoktur. Neden İnönü’nün partisidir? Çünkü İnönü, Atatürk karşıtıdır. Bugün uyguladığı politikada İnönü politikasıdır. İnönü politikası dedikodu politikasıdır, iftira politikasıdır. Batı ile işbirliği yaparak iktidarı ele geçirme politikasıdır.

Kaynak: Haber Kaynağı
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