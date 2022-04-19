Bakan Soylu'dan Suriyeli göçmen açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Devlet Başkanı Bahçeli'nin göçmenler için söylediği, "Bayramda giden dönmesin" sözlerine, "Bayram gidişine müsaade etme konusunda kısıtımız var" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme dair açıklamalarda bulundu:

“(Kılıçdaroğlu'nun Hrant Dink iddiası) Kılıçdaroğlu Hrant Dink dosyasını açarak FETÖ’yü aklamaya çalışıyor."

(Kılıçdaroğlu’nun sığınmacı eleştirileri) Kılıçdaroğlu’nun sığınmacılar konusunda tahrik için olduğu apaçık ortada. Türkiye düşmanları ile hareket ediyor. Sığınmacılar elbet ülkelerine dönecekler, bunun için bir çalışma yapılıyor. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. Provokasyon demek en doğru tabirdir. Türkiye kaçak göçmenle mücadele ediyor. Türkiye’de 1 milyonu aşkın kaçak göçmen yakalanmıştır.

“2021 sonu itibariyle geçici statü ile Türkiye’ye gelenlere verilen vatandaşlık sayısı 192 bindir.”

“Bayram gidişine müsaade etme konusunda kısıtımız var."

“Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusu. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. Provokasyon demek en doğru tabirdir.”