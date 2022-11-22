  • BIST 4.507,24
  • Altın 1041.168
  • Dolar 18.6056
  • Euro 19.1659
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 6 °C
»

Bakan Suriyeliler için harcanan parayı ve Suriyeli öğrenci sayısını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Suriyeliler için harcanan para miktarını ve Türk okullarındaki Suriyeli öğrenci sayısını açıkladı: Öz kaynaklardan 45 milyar dolar harcandı, yaklaşık 1 milyon Suriyeli çocuk okulla buluşturuldu.
Bakan Suriyeliler için harcanan parayı ve Suriyeli öğrenci sayısını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Türkiye olarak Suriyeliler için harcanan para miktarını ve Türk okullarındaki Suriyeli öğrenci sayısını açıkladı: "Öz kaynaklardan 45 milyar dolar harcandı, yaklaşık 1 milyon Suriyeli çocuk okulla buluşturuldu."

ÖZ KAYNAKLARDAN 45 MİLYAR DOLAR HARCANDI

Bakan Yanık "Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı Programı"nın 4'üncü fazının imza töreninde yaptığı konuşmada "Türkiye, sığınmacılara yönelik insani yardım çalışmalarına uluslararası toplumun verdiği desteğe nispetle daha yüksek bir oranda katılmış ve kendi öz kaynaklarından yaklaşık 45 milyar dolar harcamıştır" bilgisini verdi.

ÖĞRENCİ SAYISI: 920 BİNİ AŞTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'de okulla buluşturulan Suriyeli çocuk sayısıyla ilgili de şu bilgilere aktardı:

"Düzensiz göç akınlarının başladığı 2011 yılında ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeli çocukların, eğitim hakkından mahrum kalmamaları için ilk acil çözüm olarak 'Geçici Eğitim Merkezleri'ni kurmuştuk. Sığınmacıların kısa vadede ülkelerine dönebileceği koşulların oluşmaması üzerine, anaokulları dahil Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımızı ayırt etmeksizin tüm çocuklara açtık ve 'Şartlı Eğitim Yardımı' programımızı, Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı adı altında, 'en kırılgan durumdaki tüm çocukları' kapsayacak şekilde genişlettik. İlk göç dalgasından bu yana 920 bini aşkın öğrenci okullaştırıldı."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Bakan Derya Yanık, Türkiye'nin bu yardımlarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: "Türkiye'nin, dünyada eşi az görülen bu iyilik geleneğini, son olarak Rusya-Ukrayna savaşında da sürdürmesi ve bu yönde olağanüstü gayreti için Sayın Cumhurbaşkanımıza tüm dünya çocukları ve insanlık adına buradan şükranlarımı arz ediyorum." 

 

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Akar: Hesap sormaya devam edeceğiz22 Kasım 2022 Salı 13:42
  • Ankara'da doğalgazın metreküp fiyatı, kwh fiyatı ne kadar? 22 Kasım 2022 Ankara doğalgaz fiyatı22 Kasım 2022 Salı 11:59
  • Son 6 yılda terör örgütlerine ağır darbe22 Kasım 2022 Salı 11:22
  • Milli Savunma Bakanlığı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişinin yakalandığını duyurdu22 Kasım 2022 Salı 10:28
  • 3 tiyatrocuya mezar olan minibüsün sürücüsü 'tam kusurlu' çıktı22 Kasım 2022 Salı 10:23
  • İŞKUR'a operasyon: 35 kişi gözaltında22 Kasım 2022 Salı 09:15
  • Hulusi Akar: Pençe-Kılıç Harekatı'nda 184 terörist etkisiz hale getirildi22 Kasım 2022 Salı 01:56
  • Yunan Bakan Nikos Dendias haddini aştı!22 Kasım 2022 Salı 01:51
  • ABD'den Türkiye'ye 'PKK'yı vurmayın' mesajı22 Kasım 2022 Salı 01:47
  • Tiyatro ekibini taşıyan minibüsün kaza öncesi son anları kamerada22 Kasım 2022 Salı 01:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti