Bakan Suriyeliler için harcanan parayı ve Suriyeli öğrenci sayısını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Suriyeliler için harcanan para miktarını ve Türk okullarındaki Suriyeli öğrenci sayısını açıkladı: Öz kaynaklardan 45 milyar dolar harcandı, yaklaşık 1 milyon Suriyeli çocuk okulla buluşturuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Türkiye olarak Suriyeliler için harcanan para miktarını ve Türk okullarındaki Suriyeli öğrenci sayısını açıkladı: "Öz kaynaklardan 45 milyar dolar harcandı, yaklaşık 1 milyon Suriyeli çocuk okulla buluşturuldu."

ÖZ KAYNAKLARDAN 45 MİLYAR DOLAR HARCANDI

Bakan Yanık "Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı Programı"nın 4'üncü fazının imza töreninde yaptığı konuşmada "Türkiye, sığınmacılara yönelik insani yardım çalışmalarına uluslararası toplumun verdiği desteğe nispetle daha yüksek bir oranda katılmış ve kendi öz kaynaklarından yaklaşık 45 milyar dolar harcamıştır" bilgisini verdi.

ÖĞRENCİ SAYISI: 920 BİNİ AŞTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'de okulla buluşturulan Suriyeli çocuk sayısıyla ilgili de şu bilgilere aktardı:

"Düzensiz göç akınlarının başladığı 2011 yılında ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeli çocukların, eğitim hakkından mahrum kalmamaları için ilk acil çözüm olarak 'Geçici Eğitim Merkezleri'ni kurmuştuk. Sığınmacıların kısa vadede ülkelerine dönebileceği koşulların oluşmaması üzerine, anaokulları dahil Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımızı ayırt etmeksizin tüm çocuklara açtık ve 'Şartlı Eğitim Yardımı' programımızı, Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı adı altında, 'en kırılgan durumdaki tüm çocukları' kapsayacak şekilde genişlettik. İlk göç dalgasından bu yana 920 bini aşkın öğrenci okullaştırıldı."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Bakan Derya Yanık, Türkiye'nin bu yardımlarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: "Türkiye'nin, dünyada eşi az görülen bu iyilik geleneğini, son olarak Rusya-Ukrayna savaşında da sürdürmesi ve bu yönde olağanüstü gayreti için Sayın Cumhurbaşkanımıza tüm dünya çocukları ve insanlık adına buradan şükranlarımı arz ediyorum."