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Bakan Varank: Rekabetçiliğin anahtarı olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerdeki yükseliş memnuniyet verici

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sanayi üretimindeki güçlü trendin devam ettiğini belirterek, "Rekabetçiliğin anahtarı olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerdeki yükseliş memnuniyet verici. Türkiye üretimle büyüyor." ifadesini kullandı.
Bakan Varank: Rekabetçiliğin anahtarı olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerdeki yükseliş memnuniyet verici

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan şubat ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretimindeki güçlü trendin devam ettiğini vurgulayan Varank, "Sanayi üretimi şubat ayında yıllık yüzde 13,3, aylık ise yüzde 4,4 artış gösterdi. Rekabetçiliğin anahtarı olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerdeki yükseliş de memnuniyet verici. Türkiye üretimle büyüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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