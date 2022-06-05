Bakan Varank: Uzaya gidecek vatandaşımız, gençlerimize rol model olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uzaya gidecek vatandaşımız, yapacağı bilimsel çalışmaların yanında gençlerimize bir rol model de olacak" dedi.

Aksaray Belediyesi'nce düzenlenen 'Aksaray Bilim Festivali', Solo Türk gösterisiyle başladı. Açılışa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "İstiyoruz ki gençlerimiz artık geçmişte önü kesilmiş milli projelerimizin hüzünlü hikayelerini dinleyerek değil, somut başarıları, ürünleri görerek, dokunarak ilham alsınlar. İnanıyorum ki burada biriktirecekleri tecrübe, onların hayatlarında güçlü bir etkiye sahip olacak. Bu festival, 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonumuzun yayılmasına, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, insanlığa faydalı, ahlaklı Türk gençlerinin yetişmesine katkı sunacak çünkü bugünün mucitleri olan sizler, 2053 ve 2071 Türkiye’sinin de mimarları olacaksınız" diye konuştu.

Bakan Varank, ilkokuldan başlanarak tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, "Tabi bunun bir takım oyunu olduğunu unutmamamız gerekiyor ancak birlikte olursak el ele verirsek, ülkemizi hak ettiği yere, muasır medeniyetler seviyesinin çok daha ötesine taşıyabiliriz. Bu takım oyununda hepimize belli sorumluluklar düşüyor. Bu manada sizin en büyük destekçiniz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biziz. Bizim görevimiz; tüm imkan, altyapı ve desteklerden faydalandırarak başarıya giden bu yolda size yol arkadaşlığı yapmaktır. Biz istiyoruz ki başlattığımız 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile Türkiye; en başarılı bilim insanlarını yetiştirsin, en ileri alanlarda kendi teknolojisini geliştirsin, en özgün tasarımı yapsın, en iyi ürünü üretsin, en büyük markaları çıkarsın, işte bu doğrultuda evlatlarımızı bilime ve teknolojiye ısındırmak için ilkokuldan başlayarak tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

‘HERKESİ UZAY YOLCULUĞUNA BAŞVURMAYA DAVET EDİYORUM’

Uzaya gönderilecek kişinin, gençlere rol model olacağı kaydeden Bakan Varank, "2023 yılında bir Türk vatandaşını bilimsel faaliyetler yürütmek üzere uluslararası uzay istasyonuna göndereceğimizi duyurmuştuk. Uzaya vatandaşını gönderen sayılı ülkeler arasında yerimizi almış olacağız. Gidecek vatandaşımızın seçimi için 23 Haziran 2022 saat 20.23'e kadar 'uzaya.gov.tr' internet adresinden başvuruları kabul etmeye başladık. Cumhurbaşkanı'mız projeyi duyurduktan sonra oluşan ilgiden ziyadesiyle memnunum. Ben şartları sağlayan herkesi uzay yolculuğu için başvurmaya davet ediyorum. Uzaya gidecek vatandaşımız, yapacağı bilimsel çalışmaların yanında gençlerimize bir rol model de olacak. Bu sayede gençlerimiz uzaya ve havacılığa çok daha fazla ilgi gösterecekler. Üniversite mezunu 45 yaşından genç ve belirli bölümlerde, özellikle mühendislik ve temel bilimler alanında mezun olmuş arkadaşlarımızı bu çalışmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın "Ben Nobel kazanmak için bu yola çıkmadım. Ben insanlığın faydasına olacak, acaba kanser hastalığına nasıl çare bulurum, tüm insanlığa ve ülkeme nasıl hizmet ederim, bunu hedefleyerek yola çıktım. Nobel onun arkasından geldi" sözlerini hatırlatan Bakan Varank, ailelere ve öğretmenlere bilim ve teknoloji farkındalığının oluşturulması için çağrıda bulundu.

'BU KADAR İNSANI TOPLAYIP HAYAL SATMIYORUZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray’daki Bilim Festivali'nin ardından Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 41 fabrikanın açılış törenine katıldı. 2022 yılının ilk 4 ayında 6 bin 797 sanayi tesisinin açıldığını hatırlatan Bakan Varank, şunları söyledi:

“Sizler bu kadar yatırım yapıyorsunuz, bizler de bu kadar açılış yapıyoruz ama Türkiye’de maalesef benim hala çözemediğim birtakım suçlamalarla ben karşılaşıyorum. Muhalefet hala diyor ki ‘Türkiye’de hiçbir fabrika açılmıyor’ diye sayıklaya sayıklaya ortalıkta gezinmeye devam ediyorlar. Maalesef ana muhalefetin başındaki kişi yine geçenlerde buna benzer bir açıklama yaptı. Bu zat, acaba yarın kimi kandırayım anlayışıyla gece yatıyor, sabah başka bir iddiayı ortaya atıyor. Geçen 'AK Parti hükümetleri hangi fabrikayı kurdu' diye bir açıklama yaptı. Ben buna açıkçası bir gaf olarak görmek istiyorum. Çünkü böyle bir laf, bile isteye söylenmez. Bu olsa olsa bir dil sürçmesi olur. Bizim söyleye söyleye gerçekten dilimizde tüy bitti. Sadece 2020 yılında küçük esnafından binlerce istihdam sağlayan büyük işletmelere kadar 13 bin 765 tesis, 2021 yılında 16 bin 269 tesis, 2022 yılının ilk 4 ayında da 6 bin 797 tesis sanayi ekosistemine dahil oldu. Bu tesisler sıfırdan sanayi siciline kaydolarak üretime başlamış oldular. Bugün burada 41 fabrikamızın açılışını yapıyoruz. Ben arkadaşlarımızdan bir liste istedim. Bugün burada, fabrikalarını açtığımız müteşebbislerimizin listesi var. Biz bu kadar insanı buraya toplayıp hayal satmıyoruz. Biz bu kadar insanı buraya toplayıp, bu sevincimize ortak etmek istiyoruz. Ben buradan firmaların hepsinin listesini okuyabilirim. Aranızdan bazıları da buna cevap verebilirler. Bu zat, gelsin Aksaray’ı ziyaret etsin. Aksaraylıların misafirperverliğini de görsün. Hem de bu açtığımız fabrikaları gezsinler, sayın valimiz onlara eşlik eder. Türkiye’de yatırım yapılıyor mu? Fabrika açılıyor mu? İstihdam sağlanıyor mu? Bizzat kendi gözleriyle görsünler."