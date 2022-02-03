Bakan Varank'tan DEVA Partisi'nin iddiasına belgeli yanıt!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi tarafından TBMM'ye sorulan soruya yanıt verdi. Bakan Varank, "Bu alçak iftiraya şahit olan Aziz Milletimizle, cevabı ve ilgili belgeleri paylaşıyorum." diyerek bazı belgeler paylaştı.