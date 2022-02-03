Bakan Varank'tan DEVA Partisi'nin iddiasına belgeli yanıt!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi'nin kendisi için TBMM'ye sorduğu "Tüplü dalışa terörle mücadelede kullanılan askeri bir helikopterle mi gittiniz?" sorusuna yanıt verdi.
Konuya ilişkin belgeleri paylaşan Varank, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Daha Meclis Başkanlığı'na bile gönderilmeden bir sosyal medya yayıncısına paylaştırılan soru önergesine, bize ulaşır ulaşmaz cevabımızı verdik. Bu alçak iftiraya şahit olan Aziz Milletimizle, cevabı ve ilgili belgeleri paylaşıyorum."
Bakan Varank'ın konuya ilişkin paylaştığı belgeler:
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