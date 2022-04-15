Bakan Varank'tan 'elektrikli otomobil' açıklaması!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 1500'den fazla elektrikli araç yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon lira bütçeli destek programını yarından itibaren başvuruya açacaklarını bildirdi.