Bakan Varank'tan 'elektrikli otomobil' açıklaması!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze'deki Yapay Zeka Programı'nda konuştu.
Bakan Varank, 1500'den fazla elektrikli araç yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon lira bütçeli destek programını yarından itibaren başvuruya açacaklarını bildirdi.
Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
(Elektrikli araçlara yüksek hızlı şarj istasyonları) Yarından itibaren başvuruya açıyoruz. 1500'den fazla istasyon kurulacak.
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