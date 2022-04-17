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Bakan Yanık: 1 milyar 272 milyon liralık evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 272 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık" dedi.
Bakan Yanık: 1 milyar 272 milyon liralık evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık

Bakan Yanık, yaptığı açıklamada, bakanlığın engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerini Bütünleşik Bakım Modeli kapsamında gerçekleştirdiğini bildirdi. Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedefleri olduğunu belirten Yanık, "Bu kapsamda en önemli hizmet modellerimizden biri olan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz" dedi.

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2 bin 354 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, bu ay 540 bin vatandaşın evde bakım yardımından yararlanacağını kaydetti.

Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 272 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler 20 Nisan'da tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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