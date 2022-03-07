Bakan Yanık, Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Osmaniye'deki ailesini ziyaret ederek, "Kadına yönelik şiddet her zaman kırmızı çizgimizdir. Şiddetin karşısında kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla duracak, şiddeti ortadan ka