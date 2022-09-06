  • BIST 3.389,77
  • Altın 1003.566
  • Dolar 18.2221
  • Euro 18.1076
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
»

Bakan Yanık duyurdu: Doğal gaz desteğinin detayları belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemine ilişkin başvuruların başladığını ve kiracıların da artık destekten faydalanabileceğini açıkladı.
Bakan Yanık duyurdu: Doğal gaz desteğinin detayları belli oldu

3Milyar TL bütçe ile hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, Mart/Nisan aylarını kapsayan 1’nci dönemine ilişkin ödemelerin yapıldığını belirterek, 331 bini aşkın haneye toplamda 114,2 milyon TL destek verdiklerini hatırlattı.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN 

Bakan Yanık, Doğal Gaz Tüketim Destek Programı kapsamında başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğünü ifade ederek, “Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan ‘Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti’ ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. Bu kapsamda hali hazırda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız” dedi.

KİRACILAR DA DESTEKTEN YARARLANABİLECEK 

Doğal Gaz Tüketim Destek Programı’ndan daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, şunları söyledi:

“İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemine ilişkin başvuruların başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek.”

Doğal Gaz Tüketim Desteği’nin ısıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediklerini ve tutarın yıllık 450 TL - 1.150 TL arasında değişeceğini hatırlatan Bakan Yanık, “Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yansıtılacak” dedi. 

KRONİK HASTALARA YÜZDE 5 EK ÖDEME 

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını belirten Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız” ifadelerini kullandı. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca hayata geçirilen “Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;

• Türk vatandaşı olması,
• E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması, 
• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,
• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması
• Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,
• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi,

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Enflasyon saat 10'da açıklanacak05 Eylül 2022 Pazartesi 09:37
  • Mehmet Muş'tan doğalgaz zammı açıklaması04 Eylül 2022 Pazar 11:10
  • Türk lirasıyla ihracat 382 milyon liraya yükseldi03 Eylül 2022 Cumartesi 17:48
  • Türk lirasıyla ihracat ağustosta yüzde 109 arttı03 Eylül 2022 Cumartesi 11:22
  • Akaryakıta çifte indirim!03 Eylül 2022 Cumartesi 09:20
  • Bakan Nebati'den 'Borsa İstanbul' paylaşımı03 Eylül 2022 Cumartesi 09:14
  • Bakan Nebati'den ihracatta rekor açıklaması02 Eylül 2022 Cuma 22:03
  • EYT'de detaylar ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak02 Eylül 2022 Cuma 15:42
  • Benzin ve motorine büyük indirim geliyor02 Eylül 2022 Cuma 09:53
  • ÇAYKUR, üçüncü sürgün yaş çay alımlarına başladı02 Eylül 2022 Cuma 09:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti