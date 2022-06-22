Bakan Yanık: Haksız tahrik indirimi faili cesaretlendiren bir değerlendirmedir

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Pınar Gültekin davasında kanaatimiz, haksız tahrik indirimi bu davada son derece yanlış bir değerlendirmedir."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretinin ardından merkezde eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro gösterisini izleyen Yanık, burada yaptığı konuşmada engelli bireylerin hem fiziksel hem de sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya dönük çalışmaları aralıksız devam ettirdiklerini belirtti. Yanık, her engel grubunun kendine özgü ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Bunlara ilişkin çalışmalar yaparak, zihinsel engelli olan kardeşlerimizin ve ailelerinin ihtiyacını karşılamaya dönük, sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu merkez ve buna benzer pek çok çalışmayı bundan sonraki süreçte de inşallah hep birlikte hayata geçireceğiz. Bu çalışmalar devlet olarak bizim vazifemiz. Devlet olarak hep beraber el ele, gönül gönüle vererek, iş birliği yaparak, eksikliklerimizi karşılıklı tamamlayarak, çalışmalarımızı ve bu hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz" diye konuştu.

'SONUNA KADAR SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ'

Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Yanık, Pınar Gültekin davasıyla ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, "Haksız tahrik indirimi uygulanmış olmasına biz de açıkçası çok üzgünüz. Çünkü biz bakanlık olarak bu davayı en başından beri takip ediyoruz. Yani dosyanın içeriğine arkadaşlarımız çok vakıflar. Ben de dosyayı bir hukukçu kimliği ile bizâtihi yakından takip ediyorum. Dolayısıyla biz dün itibariyle istinaf mahkemesine müracaat etme anlamında süre tutum dilekçemizi verdik. Gerekçeli karar açıklandıktan sonra da istinaf gerekçelerimizi ayrıca dosyaya sunacağız. Süreci takip ediyoruz. Bizim açımızdan kadına yönelik şiddetle mücadele bir bütün. Şiddet faillerinin bu olayda çok canavarca eylemi ortada. Dolayısıyla cezanın da yerini bulması, failin hukuka uygun bir biçimde hak ettiği cezayı alması da şiddetle mücadelemizin bir parçası. Dolayısıyla biz sonuna kadar süreci takip edeceğiz ve üst mahkemelere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

'FAİLİ CESARETLENDİREN BİR EYLEMDİR'

Pınar Gültekin davasında haksız tahrik uygulanmaması gerektiğini belirten Yanık, "Genel olarak şiddetle mücadele noktasında yargılamanın seyrinin, yargılamanın hızının, yargı mercilerinin verdiği kararların içeriğinin şiddetle mücadelede çok önemli katkısı olduğunu, şiddetle mücadeleye çok ciddi bir desteği olduğunu hep ifade ettik. Bundan sonra da bunu takip edeceğiz ve gözeteceğiz. Ben bir hukukçu kimliği ile söyleyecek olursam 'haksız tahrik bir yargılama süresi midir?' Doğru, evet öyledir. Ancak bunu olayın niteliğine, içeriğine, şeklinde, şema haline göre değerlendirirsiniz. Biz burada haksız tahrik indirimi uygulanmaması gerektiğini en başından beri bakanlık olarak söylüyoruz. Çünkü olayın vuku buluş şekli ortada. Bu asla bir ön kabul değildir onun özellikle altını çizmek istiyorum. Bizim bakanlık olarak yaptığımız hiçbir işlem, hiçbir itiraz ya da hiçbir süreç takibi genel geçer ezberler üzerinden yürümüyor. Arkadaşlarımız titizlikle dosyaları, delilleri inceliyor ve bu deliller çerçevesinde beyanlarda ve taleplerde bulunuyor, davayı üst mahkemelere taşıyoruz. Pınar Gültekin davasında da süreci başından beri titizlikle takip eden hukukçu arkadaşlarımızın ve bizim de kanaatimiz haksız tahrik indirimi bu davada son derece yanlış bir değerlendirmedir. Faili cesaretlendiren bir değerlendirmedir ve kamuoyunun, adaletin tecellisi düşüncesini sarsan bir sonuçtur. Biz buna itirazımızı yapacağız. Yüksek mahkemeler de değerlendirecekler" dedi.