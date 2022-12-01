Bakan Yanık: Kamuda çalışan engelli sayısı 66 bine yükseldi

Bakan Yanık, 2012'de, kamuda engelli istihdamı alanında dünyada bir ilki gerçekleştirdiklerini ve merkezi sınav sistemi E-KPSS'yi başlattıklarını, 2002'de kamuda çalışan engelli sayısının 5 bin 777 iken, bugün 66 bine yükseldiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde, Darülaceze Başkanlığı, Türkiye Beyazay Derneği, İVEK ve OHSAD yönetiminde, 10 bakanlık, TOBB ve KOSGEB desteğiyle The İstanbul Expo-Sedef Grup tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen "12. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi" başladı.

Açılış töreninde konuşan Bakan Yanık, toplumsal kalkınmanın anahtarının kapsayıcı ve kimseyi dışarıda bırakmayan bir anlayış olduğunu ifade ederek, bu anlamda hiçbir ayrımcılığın yaşanmamasının esas öncelikleri olduğunu dile getirdi.

Yanık, toplumun her kesiminin kendisini güvende hissetmesi, her bir ferdinin de fırsatlar noktasında eşit imkanlara sahip olması gerektiğini vurgulayarak, AK Parti hükümetleri olarak 20 yıldır sosyal politikalarını bu vizyonla oluşturduklarını anlattı.

Engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayata tam, bağımsız ve etkin bir şekilde katılmaları için çalışmalarını ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirdiklerini ifade eden Yanık, bu çalışmalara katkı sunacak her bir etkinliği önemli gördüklerini, Engelsiz Yaşam Fuarı'nın da bu nedenle ayrı bir değeri olduğunu aktardı.

Yanık, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerde erişilebilirlik, kapsayıcılık ve farkındalıktan oluşan üç kilit kavramın önemini vurguladı.

"ERİŞİLEBİLİRLİK OLMAZSA OLMAZ NİTELİKLERDEN BİRİ"

Vatandaşların hayatın akışında karşılaştığı zorlukları en aza indirmeyi, hatta yok etmeyi zorunlu gördüklerini aktaran Yanık, şunları dile getirdi:

"Engelsiz bir hayat, tüm vatandaşlarımızın en temel insan haklarının başında geliyor. Eğitimden sağlığa, spordan kültüre, sanata, seyahatten dijital platformlara kadar tüm hizmetlerin ve mekanların erişilebilir olması ayrı bir önem taşıyor. Adil, hak temelli ve toplumun her kesimini kapsayan niteliklerde üretilen sosyal hizmetlerimizin sunumunda da erişilebilir olmasını hedefliyoruz. Sadece engelli vatandaşlarımıza yönelik değil yaşlı ve hasta vatandaşlarımıza da hamile ve bebekli kadınlara yönelik olarak da erişilebilirliği olmazsa olmaz niteliklerden biri olarak değerlendiriyoruz."

AK Parti iktidarları olarak engelli ve yaşlı politikalarını en başından beri ciddiyetle ele aldıklarını kaydeden Yanık, 2002'den bugüne, engelli ve yaşlı vatandaşların sorunlarına çözüm noktasında birçok ilki hükümet olarak gerçekleştirdiklerini aktardı.

Bakan Yanık, 2005'te Türkiye'nin ilk Engelliler Kanununu çıkararak hukuki altyapısını oluşturduklarını, 2012'de kanunda yapılan önemli bir değişiklikle erişilebilirlik konusunda denetleme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Denetimler sonucunda uygun bulunan bina, açık alan ve toplu taşıma araçları için "Erişilebilirlik Belgesi" oluşturulduğunu belirten Yanık, bu kapsamda, eylül itibarıyla toplam 2 bin 861 Erişilebilirlik Belgesi verdiklerini anlattı.

Yanık, herkes için erişilebilirlik anlayışıyla hayata geçirdikleri, "AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi" ile işitme engelli vatandaşların kolay iletişim kurmalarını desteklediklerini, artık Türk İşaret Dili kullanan bütün işitme engelli ve sağır bireylerin, günün her saatinde merkezi tek tuşla arayabildiğini ve ücretsiz görüntülü işaret dili çevirisi hizmeti alabildiklerini söyledi.

KAMUDA ÇALIŞAN ENGELLİ SAYISI 66 BİNE YÜKSELDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlar ile refakatçileri için ücretsiz seyahat imkanı sağladıklarını belirterek, ücretsiz taşıma için ayrılan kaynağın 2004-2005 öğretim yılı sonunda 1,9 milyon lira iken, 2020-2021 öğretim yılında ise 366 milyon lirayı bulduğunu, bu hizmetten yararlanan engelli öğrenci sayısının ise 122 bin 121 olduğunu belirtti.

Yanık, 2012'de, kamuda engelli istihdamı alanında dünyada bir ilki gerçekleştirdiklerini ve merkezi sınav sistemi E-KPSS'yi başlattıklarını, 2002'de kamuda çalışan engelli sayısının 5 bin 777 iken, bugün 12 kat artarak 66 bine yükseldiğini açıkladı.

Geçici bakım, evde bakım yardımı, gündüz bakım hizmeti gibi farklı hizmet modelleri geliştirdiklerini kaydeden Yanık, 2006'da başlattıkları evde bakım yardımı kapsamında 562 bin 365 vatandaşa aylık 3 bin 336 lira ödeme yaptıklarını anlattı.

Yanık, 130 merkezde bin 533 engelli vatandaşa gündüz bakım hizmeti sunduklarını, hayatlarını kendi başlarına sürdüremeyen bireylere ise düzenli olarak yatılı bakım hizmeti sağladıklarını belirterek, 104 resmi, 304 özel olmak üzere 408 bakım merkezinde 33 bin 640 kapasiteyle hizmet vermeye devam ettiklerini dile getirdi.

Ailelerin bazı zaruri durumlarda engelli yakınlarını belli bir süre emanet edebilecekleri güvenilir bir kuruma ihtiyaç duyduklarını kaydeden Yanık, bu kapsamda engelli vatandaşları kurumlarda 1 yıl içinde 30 güne kadar ücretsiz ağırladıklarını belirtti.

"1923 HUZUREVİ SAKİNİNE DİJİTAL VE FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ VERDİK"

Yanık, yaşlı vatandaşların dijital dünyadaki bağımsız yaşam becerilerini teknolojik cihazlarla geliştirdiklerini, bu kapsamda 43 ilde 1923 huzurevi sakinine dijital ve finansal okuryazarlık eğitimi verdiklerini söyledi.

Bu uygulamayı ileriki dönemde daha fazla huzurevinde yaygınlaştırmayı planladıklarını vurgulayan Yanık, "Çünkü dijital okur yazarlık bize maalesef pandemi döneminde ne kadar gerekli olduğunu gösterdi. Özellikle evden çıkamayan yaşlılarımız yakınlarıyla çocuklarıyla aileleriyle torunlarıyla şehir dışında ya da yurt dışındaki yakınlarıyla sadece dijital ortamlar üzerinden konuşabildiler, iletişim kurabildiler." diye konuştu.

Bakan Yanık, tüm bu çalışmalarını destekleyen, engellilik alanında yeni teknolojileri ve yaklaşımları gösteren, açılışını yapmaktan onur duydukları bu fuarın gerçekleştirilmesini bu alanda atılmış önemli bir adım olarak gördüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ulusal ve uluslararası ölçekte engellilere özel ürün, teknoloji ya da hizmet sunan kuruluşların tek çatı altında toplanmasının ihtiyaçları büyük ölçüde karşılayacağını düşünüyorum. Engelli Yaşlı Fuarı, sektör liderleri, hizmet sağlayıcıları ve ürün geliştiricilerini engelli ve yaşlı vatandaşlarımızla onların aileleriyle ve bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya getiriyor. Dünya çapında sayılı fuarlardan biri olan fuar, kamuoyu farkındalığı oluşturmada ve güçlü bir iletişim platformu olarak ciddi bir boşluğu dolduruyor."

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva'nın da konuşma yaptığı programda, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı folklor ekibi de halk oyunları gösterisi sundu.

Programda konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Bakan Yanık, daha sonra fuardaki stantları gezdi.