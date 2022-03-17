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Bakan Yanık: Kendi kadın kooperatifi ekosistem modelimizi geliştireceğiz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kooperatiflerin, kadınların kaynaklara ve ekonomik fırsatlara erişimini artırdığını belirtti.
Bakan Yanık: Kendi kadın kooperatifi ekosistem modelimizi geliştireceğiz

Bakan Yanık, New York'ta Birleşmiş Milletler 66'ncı Kadının Statüsü Komisyonu Türkiye Yan Etkinliği: Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi konulu çevrim içi olarak düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda İtalya Fırsat Eşitliği ve Aileden Sorumlu Bakanı Elena Bonetti, Endonezya Girişimcilikten Sorumlu Bakan Yardımcısı SitiAziza, UN WOMEN, Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Alia El Yassir, Avrupa Sanayi ve Hizmet Kooperatifleri Konfederasyonu (CECOP) Sayın Genel Sekreteri Diana Dovgan da yer aldı.

'TÜRKİYE'DE 8 MİLYONUN ÜZERİNDE KOOPERATİF ORTAĞI BULUNUYOR'

Bakan Yanık, kooperatiflerin, kadınların kaynaklara ve ekonomik fırsatlara erişimini artırarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) katkı sağladığına yürekten inandığını vurguladı. Dünyada 1 milyardan fazla insanın çeşitli ülkelerde bulunan 3 milyon kooperatifin üyesi olduğunu aktaran Yanık, şunları söyledi:  

"Kooperatifler dünya çapında 280 milyon kişiye istihdam sağlamakta. Bu oran çalışan nüfusun yaklaşık yüzde 10'una tekabül ediyor. Türkiye'de yaklaşık 85 bin kooperatif ve 8 milyonun üzerinde kooperatif ortağı bulunuyor. Her geçen gün artan ve küresel olarak katma değer yaratan bu sistem, kadınların ekonomik yönden kalkınmasını desteklemektedir."

Türkiye'de kadın kooperatifleri hususunda farkındalık oluşturmak için çeşitli programlar yürüttüklerini de anlatan Yanık, "Bu konuda sorunlara dikkat çekiyor, çözüm üretmeye çalışıyoruz. İlgili taraflarla güçlü iş birlikleri geliştiriyoruz. 11'inci Kalkınma Planımız doğrultusunda eğitim, girişimcilik ve danışmanlık alanlarında kooperatifleri destekliyoruz. Bu kapsamda 'Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü'nü imzaladık. Bu protokol, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı iş birliği ile 2018 yılında yürürlüğe girdi" dedi.

Bilimsel ve teknik çalışmalar eşliğinde Türkiye'deki kadın kooperatiflerinin sayısı ve çalışma alanlarının haritasını da çıkaracaklarını kaydeden Yanık, "Bu çalışmadan yola çıkarak iyi uygulamalar ve yenilikçi alanlar üzerine araştırmalar yapacağız. Bu araştırma ile dünyada ürün geliştirme, satış ve pazarlama, markalaşma ve iş birlikleri kurma gibi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmaların nasıl yürütüldüğünü inceleyeceğiz. Bu tür ihtiyaçlar, özellikle kadın kooperatiflerinde sermaye eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple kendi kadın kooperatifi ekosistem modelimizi geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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