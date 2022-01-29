Bakan Yanık: Sosyal yardımları artırıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artırıyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığının 1.084 TL’ye, %40-69 arası engelli aylığının 865 TL’ye, %70 ve üzeri engelli aylığının 1.298 TL’ye, evde bakım yardımının 2.354 TL’ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 1.649 TL’ye yükseldiğini açıkladı.

Bakan Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Sosyal Yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yaptığı açıklamada engelli ve yaşlı aylıkları, evde bakım yardımı ve çocuklar için ödenen SED ödemelerinin yapılan artışla birlikte hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının artırıldığına işaret eden Bakan Yanık, yaşlı aylığının 828 TL’den 1.084 TL’ye, yüzde 40-69 engelli aylığının 661 TL’den 865 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığının da 991 TL’den 1.298 TL’ye yükseldiği bilgisini paylaştı.

18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 661 TL’den 865, TL’ye yükseldiğini kaydeden Bakan Yanık, ağır silikozis hastalarının aylığının 1.819 TL’den 2.382 TL’ye çıktığını açıkladı.