Bakan Yardımcısı Çataklı: 507 bin 292 Suriyeli, ülkesine gönüllü olarak döndü

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan 507 bin 292 Suriyelinin, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı ile güvenli hale gelen bölgelere gönüllü olarak geri döndüğünü açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı beraberinde Kilis Valisi Recep Soytürk, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve bürokratlar ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye’nin Çobanbey bölgesini ziyaret etti. Burada yapımı devam eden organize sanayi bölgesinde incelemelerde bulunan Çataklı, inşaatı tamamlanarak faaliyete geçen bazı işletmeleri ziyaret etti. OSB yetkililerinden son duruma ilişkin bilgi alan Çataklı, tesislerin tamamen faaliyete girmesiyle yaşamın normale döneceğini ve binlerce kişiye istihdam imkanı sağlanacağını söyledi.

Çobanbey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüseyin İsa, Fırat Kalkanı Harekatı öncesi nüfuslarının 8 bin olduğunu ve topraklarının kurtarılmasının ardından geri dönenlerle belde nüfusunun 70 bine yükseldiğini söyledi. 350 bin dönüm alana Organize Sanayi Bölgesi kurduklarını anlatan Hüseyin İsa, 1386 tesisten 1355’inin inşaatının yüzde 90 oranında tamamlandığını ifade etti. Sanayileşme ve istihdamın geri dönüşleri artırdığını ve belde nüfusunun 9 kat arttığını ifade eden İsa, "Şu anda tesislerimizde 2 bin kişi istihdam ediliyor. İnşaatlarda da yaklaşık 4 bin kişi çalışıyor. OSB tamamlanarak tesisler faaliyete başladığında burada 20 bini aşkın insanımıza istihdam imkanı doğacak” diye konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çobanbey beldesi dışında TSK’nın güvenli hale getirdiği 6 farklı noktada daha OSB’lerin kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Çataklı, tüm OSB’lerin tamamlanması ile 60 bini aşkın kişiye istihdam olanağı sağlanacağını vurgulayarak, "Çobanbey gibi terörden arındırılmış 7 bölgede OSB’ler kurulması için çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmalar tamamlandığında 60 bin insana istihdam sağlanacak. Bu da geri dönüşleri artıracak” diye konuştu.

GÖNÜLLÜ GERİ DÖNENLERİN SAYISI ARTIYOR

Türkiye’nin düzenlediği sınır ötesi harekatlar ile Suriye’de güvenli hale getirilen bölgelerde 6 milyon insanın yaşadığını dile getiren Bakan Yardımcısı Çataklı, "Türkiye düzenlediği harekatlar ile sadece kendi sınır güvenliği ve terör riskini bertaraf etmekle kalmadı, bu bölgedeki insanların huzurunu da sağladı. Başarılı harekatlar sonucunda oluşturulan güvenli bölgelerde şu anda 6 milyon civarında insan yaşıyor. Bugün itibariyle yapılan harekatlar ve bölgedeki yatırımlar ile yaşamın normale dönmesiyle birlikte 507 bin 291 Suriyeli, gönüllü geri dönüş yaptı. Yani bölgedeki insanların güvenliğini sağlamak ve Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerini tesis etmek için önemli çalışmalar yapıldı. Bu topraklar her tarafı yıkılmış bir halden her yönüyle toparlanmış ve binlerce insanın yaşadığı bir bölge haline geldi” ifadesini kullandı.

1 MİLYON SURİYELİ İÇİN 240 BİN KONUT YAPILACAK

Bakan Yardımcısı Çataklı, Çobanbey’in ardından Suriye’nin Azez kentinde de yapımı tamamlanan ve inşaatı devam eden konut bölgesinde de incelemelerde bulundu. Çataklı, bölgede yapımı tamamlanan kalıcı konutlara Azez bölgesindeki kamplarda kalanların yerleştirildiğini kaydetti. Kalıcı konutların mahalle ve ilçe konseptine uygun yapıldığını anlatan Çataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 1 milyon Suriyelinin geri dönüşüne yönelik projeye ilişkin şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız 1 milyon Suriyelinin geri dönüşüne yönelik altyapının oluşturulması talimatını verdi. Biz de bu doğrultuda güvenli bölgelerdeki 13 ayrı noktada 1 milyon Suriyelinin konaklama ihtiyacını karşılayacak 240 bin konut yapımı için çalışma başlattık. Bu doğrultuda şu anda 3 proje tamamlandı, diğerleri de hızla devam ediyor. Türkiye’den gelecek Suriyelilere yönelik yaptığımız çalışma ile 1 milyon Suriyeli gönüllü olarak güvenli şekilde topraklarına geri dönecek. Bahsettiğimiz 13 lokasyon aslında içerisindeki donatılar ile 13 ayrı şehir anlamına da geliyor.”