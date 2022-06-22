Bakan yardımcısı duyurdu: Sözleşmeli tarım başlıyor

Önümüzdeki dönemde sözleşmeli tarıma geçiş yapılacağını beliten Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, “Tarımsal hasılada Türkiye Avrupa’da birinci, dünyada ilk 10 sıradadır” dedi.

İstanbul'da Türk gıda üreticilerinin Arap yatırımcılarla buluştuğu 8. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı açıldı. Açılışta konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, “Tarımsal hasılada Türkiye Avrupa’da birinci, dünyada ilk 10 sıradadır. Sözleşmeli üretim başlayacak, sözleşmeli hayvancılık başlayacak. Yani alacak olanın ve satacak olanın kendini tam hukuki bir güvende hissettiği düzene gireceğiz” dedi.

Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) desteğiyle düzenlenen 8. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı açıldı. Bahçelievler’deki bir otelde düzenlenen fuarın açılışına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, TÜRAP Başkanı Sabuhi Attar, milletvekilleri, katılımcı ülkelerden konsoloslar, büyükelçiler, sanayi ve ticaret odaları temsilcileri ile çok sayıda iş adamı ve davetli katıldı. 200’den fazla Türk firmasının Arap ve Türk Devletleri'nden bin 500’ün üzerinde iş adamıyla bir araya geleceği fuar iki gün sürecek. Fuar Rusya-Ukrayna savaşının ardından küresel gıda krizine karşı iş birliğini de teşvik etmeyi amaçlıyor.

Fuarın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, “Türkiye çok önemli bir tarım ülkesi. Tarımsal hasılada Türkiye Avrupa’da birinci, dünyada ilk 10 sıradadır. Yani şu anda Türkiye sadece yakın çevresini, Orta Doğu’yu, Balkanları değil bir yönüyle tüm dünyayı besliyor. Öyle ki yaklaşık 85 milyon nüfusu ve yaklaşık 5 milyon misafiri ağırlamakta. Geçtiğimiz yıl 30 milyon turisti ağırlarken, bu yıl beklentimiz yaklaşık 50 milyon turist misafirimizi ağırlamak. Tarımsal ihracatımız geçen yıl 25 milyar dolar olmuş, 207 bölge ve ülkeye yani Birleşmiş Milletler devlet statüsü olmayan bölgeye dahil 2 bin 207 çeşit tarımsal ihracatta bulunmuşuz” diye konuştu.

“TÜRKİYE EN MODERN TEŞVİK SİSTEMİNE SAHİP”

Türkiye'nin dünyanın en iyi teşvik sistemlerinden birine sahip olduğunu anlatan Gizligider, “Türkiye’deki teşvik sistemi dünyanın en modern, en sofistike, en bereketli sistemlerinden biridir. Ülkemiz özellikle tarım teknolojisi, tarım makineleri anlamında siz değerli yatırımcılar için son derece münbittir. Gelin bu bereketi beraber kullanalım. Ve Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bize ne düşüyorsa emrinizde olduğumuzu yineleyelim” dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE SÖZLEŞMELİ TARIMA GEÇİYORUZ”

Tarımda ve hayvancılıkta yeni bir döneme gireceklerini aktaran Gizligider, “Sözleşmeli üretim başlayacak, sözleşmeli hayvancılık başlayacak. Yani alacak olanın ve satacak olanın kendini tam hukuki bir güvende hissettiği ve ihtilafların çok hızlı hallolacağı bir düzene gireceğiz” diye konuştu.

“TÜRK-ARAP TİCARET HACMİNİ GELİŞTİRMELİYİZ”

Türk-Arap ticaret hacminin çok düşük olduğunun ve bunun geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen TÜRAP Başkanı Sabuhi Attar ise, “Türk-Arap işbirliği 17. zirvesini yapıyor. Çok ciddi bir çalışma ve bu çalışma Türkiye için Arap ülkeleri işbirliği için çok önemli bir alt yapıdır. Senelerce yapıyoruz ve meyvesini alıyoruz. Türk-Arap işbirliği hacmi hala düşük ve bunu arttırmaya çalışıyoruz. Bizim ticaret hacmimiz yaklaşık yüzde 12’yi buluyor. Bu da çok cüzi bir rakam. Çünkü Arap ülkelerinin ticareti çok büyük ve rakamları trilyon dolarları aşıyor. Onun için çok çalışmamız lazım, çok gönül vermemiz lazım. Ciddi bir iş adamı sayımız var, yaklaşık bin 600-bin 700 iş adamımız mevcut. Ve 200 Türk firmamız mevcut. İnşallah hem firmalarımız, hem Türk tüccarlar hem de Arap tüccarlar meyvesini alacaklar” dedi.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri ve katılımcılar, stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.