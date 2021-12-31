  • BIST 1.857,65
  • Altın 772.84340
  • Dolar 13.2529
  • Euro 15.0812
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 1 °C
»

Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile Vali Yerlikaya Sahil Güvenlik Komutanlığını ziyaret etti

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Fatih İstanbul Grup Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile Vali Yerlikaya Sahil Güvenlik Komutanlığını ziyaret etti

Ziyaret esnasında görevli personelin yeni yılı kutlandıktan sonra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya personelin yeni yılını kutladı çalışmalar hakkında bilgi aldı. 
 

İçişler Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, “Bugün 2022 yılına İstanbullu hemşerilerimizle girmek nasip oldu. Ben 2022 yılının ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bizler de İçiler Bakanlığı olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Bakanımız başta olmaz üzere bütün bakanlık birimlerimizle sahadayız. Tüm amacımız milletimizin yeni yıla huzurlu girmesini temin etmek. 340 bini aşkın kolluk birimimizle birlikte sahada tedbirlerimizi almış durumdayız. 2021 yılı afetlerle mücadele ettiğimiz bir yıl oldu. Umarım 2022 bu mücadelemiz daha az olur. Allah tüm afetlerden milletimizi korusun. Hakikaten güçlü bir devlete sahibiz. Devletimiz gücünü milletimizin kardeşliğinden alıyor. Milletimizin birlik ve beraberliğine kast edenler varsa en başta karşılarında bizi görürler. Mücadelemiz onlarla devam edecek" dedi.


 

Vali Ali Yerlikaya, “Öncelikle içişler bakan yardımcımız Muhterem İnce'ye hoş geldiniz diyoruz. Onlarla birlikte bugün jandarmamıza emniyetimize ve sahil güvenliğimizi ziyaret ettik. İstanbulumuz 2 kıtanın birleştiği dünyada eşi benzer olamayan bu güzel şehrimizde hemşerilerimizin yeni yılını huzur ve güven ortamında karşılamak için elimizden gelen tüm tedbirler aldık. İçişleri bakanlığımızın talimatı ve valiliğimizin talimatıyla bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız güvenlik ve sağlık başta olmak üzere hep beraber bu gecemizi neşeyle, umutla, heyecanla karşılayabilmek için hazırız" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Batman'da hırsızlık şüphelisini yakalamak isteyen ekibe ateş açıldı: 1 şehit, 1 yaralı31 Aralık 2021 Cuma 17:28
  • Diyanet duyurdu! Tüm Türkiye'de düzenlenecek31 Aralık 2021 Cuma 16:30
  • Bakan Koca: Son 10 gündeki vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklı31 Aralık 2021 Cuma 16:29
  • Bakan Koca 'Şaka gibi' diyerek duyurdu! Vaka sayılarıyla ilgili çok çarpıcı detay31 Aralık 2021 Cuma 15:39
  • Tofaş Bursa fabrikası üretime geçici ara veriyor31 Aralık 2021 Cuma 15:29
  • Huduttaki güvenlik duvarı sınırdan kaçak geçişleri engelledi31 Aralık 2021 Cuma 14:56
  • Beklenen açıklama geldi: Ayçiçek yağı fiyatlarında indirim31 Aralık 2021 Cuma 14:52
  • Ordu'da 15 dönüm alana kurulan hayvan bakımevi 'Can dostları'na sıcak yuva oldu31 Aralık 2021 Cuma 13:43
  • Yargıtay Ceren Damar Şenel'in katilinin cezasını onadı31 Aralık 2021 Cuma 13:40
  • Bu yıl 53 binden fazla e-Duruşma yapıldı31 Aralık 2021 Cuma 13:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti