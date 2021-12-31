Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile Vali Yerlikaya Sahil Güvenlik Komutanlığını ziyaret etti

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Fatih İstanbul Grup Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyaret esnasında görevli personelin yeni yılı kutlandıktan sonra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya personelin yeni yılını kutladı çalışmalar hakkında bilgi aldı.



İçişler Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, “Bugün 2022 yılına İstanbullu hemşerilerimizle girmek nasip oldu. Ben 2022 yılının ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bizler de İçiler Bakanlığı olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Bakanımız başta olmaz üzere bütün bakanlık birimlerimizle sahadayız. Tüm amacımız milletimizin yeni yıla huzurlu girmesini temin etmek. 340 bini aşkın kolluk birimimizle birlikte sahada tedbirlerimizi almış durumdayız. 2021 yılı afetlerle mücadele ettiğimiz bir yıl oldu. Umarım 2022 bu mücadelemiz daha az olur. Allah tüm afetlerden milletimizi korusun. Hakikaten güçlü bir devlete sahibiz. Devletimiz gücünü milletimizin kardeşliğinden alıyor. Milletimizin birlik ve beraberliğine kast edenler varsa en başta karşılarında bizi görürler. Mücadelemiz onlarla devam edecek" dedi.





Vali Ali Yerlikaya, “Öncelikle içişler bakan yardımcımız Muhterem İnce'ye hoş geldiniz diyoruz. Onlarla birlikte bugün jandarmamıza emniyetimize ve sahil güvenliğimizi ziyaret ettik. İstanbulumuz 2 kıtanın birleştiği dünyada eşi benzer olamayan bu güzel şehrimizde hemşerilerimizin yeni yılını huzur ve güven ortamında karşılamak için elimizden gelen tüm tedbirler aldık. İçişleri bakanlığımızın talimatı ve valiliğimizin talimatıyla bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız güvenlik ve sağlık başta olmak üzere hep beraber bu gecemizi neşeyle, umutla, heyecanla karşılayabilmek için hazırız" dedi.