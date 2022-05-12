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Bakan Yardımcısı Pakdil: Tarımda dijitalleşmeyi sağlamak için çalışıyoruz

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Burdur'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Teke Yöresi Tarım, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı’nın açılışına katıldı.
Bakan Yardımcısı Pakdil: Tarımda dijitalleşmeyi sağlamak için çalışıyoruz

Açılış öncesinde Vali Ali Arslantaş'ı ziyaret eden Pakdil, Burdur tarımı ile ilgili bilgi aldı. Pakdil daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne geçerek müdürlük personeliyle sohbet etti.

Ziyaretleri sonrası fuarın açılış törenine katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, buradaki konuşmasında Burdur'un kültür açısından önemli yörelerden bir tanesi olduğunu söyledi. Çiftçilerin özellikle pandemide, gıda temini noktasında fedakarlıklar yaparak üretime devam ettiğini belirten Pakdil, çiftçilerin sadece kendileri için değil tüketiciler için de faaliyette bulunduğunu aktardı.

‘ÜRETİM PLANLAMASINI NASIL YAPARIZ BUNUN ÇALIŞMASINA BAŞLADIK’

Şu anda sektörü daha iyi yönetmek için neler yapmak gerektiği çalışması içerisinde olduklarını vurgulayan Bakan Yardımcısı Pakdil, "Tarımda dijitalleşmeyi nasıl sağlarız ve bilgisayarla ilgili teknolojiyi bizim alanımızda en yoğun şekilde nasıl kullanırız ve bu teknolojiyi kullanarak üretimimizi nasıl planlarız, tüketicimizin beklentilerini nasıl karşılarız, üreticimizin ihtiyaçlarını nasıl belirleriz, üretimimizi nasıl yönlendiririz, yani üretim planlamasını nasıl yaparız bunun çalışmasına başladık. Daha önce yaptığımız çalışmalara ilave olarak kurmuş olduğumuz bir ekiple, hangi ürünü nerede, ne kadar üreteceğiz, bunun planlamasını yani üretim planlaması diye hep söyleyegeldiğimiz ama tam anlamıyla yerleştiremediğimiz işi yerleştirme gayreti içerisindeyiz. Bu bizim önceliğimiz" dedi.

‘SİZ ÜRETİN YETER’

Tarım Kanunu’nun 19’uncu maddesinde ‘fark ödemesi’ diye bir hüküm olduğundan bahseden Bakan Yardımcısı Pakdil, "Şimdi bunun üzerinde çalışıyoruz. Yapılacak iş nedir? Çiftçimizin maliyetleri ortaya konulacak ve bunun üzerine çiftçimizin refah payı da eklenecek, öngörülen fiyat pazarda teşekkül etmişse biz hedefimize ulaşmışızdır. Yok bunun altında kalmış ise bunun telafi edilmesi ve bunun çiftçimize destek olarak verilmesi çalışmasını başlattık. İnşallah kısa bir süre içerisinde de buna geçmeyi planlıyoruz. Çiftçilerimize diyoruz ki siz üretin yeter, devletimiz sizin yanınızda olacak ve sizin bırakın zarar etmeyi refahınızı dikkate alan bir uygulama inşallah önümüzdeki süreç içerisinde faaliyete geçecek” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil daha sonra fuar kapsamında düzenlenen Kadın Çiftçiler Bilgi Yarışması’nda dereceye giren kadın çiftçilere ödüllerini verdi. Kurdele kesiminin ardından Bakan Yardımcısı Pakdil ve protokol üyeleri stantları gezdi.

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