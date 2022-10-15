Bakanlar Dönmez ve Soylu, patlamanın yaşandığı maden ocağında incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, maden ocağındaki patlama sonrası bu konuda yetkin tüm arama ve kurtarma ekiplerinin yola çıktığını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez de ilk değerlendirmenin grizu patlaması olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesi’nde açıklamalarda bulundu.

TTK Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağındaki patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bölgeye gelen Bakan Soylu, yetkililerden bilgi aldı.

Soylu, gazetecilere, olayın saat 18.15 civarında meydana geldiğini, patlamanın akabinde gerek bölgedeki gerekse çevreden gelen tahlisiye ve arama kurtarma ekiplerinin müdahale ettiğini söyledi.

Türkiye'de bu konuda yetkin olan tüm arama ve kurtarma ekiplerinin yola çıktığını aktaran Soylu, "Buraya kimisi intikal etti. Teknik bütün arkadaşlarımız ve bu konuya vakıf olan bütün arkadaşlarımız, çalışmalarını burada sürdürüyor. Vali Hanım, olayın başından itibaren tüm arkadaşlarımızla birlikte arama kurtarmaya nezaret ediyor." diye konuştu.

Soylu, 2 ambulans uçağın Zonguldak'taki havalimanına intikal ettirildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sahra hastanesi oluşturuluyor ve ambulanslarla birlikte de Bartın'daki hastaneye de intikal ettiriliyor. Hakikaten çok üzüntü duyduğumuz ve söyleyeceklerimizi de paylaşmaktan büyük üzüntü duyduğumuz tabloyla karşı karşıyayız. 110 kardeşimiz orada çalışıyordu. Bunların bir kısmı kendisi, patlamadan hemen sonra üst kotta olanlar çıktılar. Bir kısmı kurtarıldılar. Riskli bölgede 49 kardeşimiz vardı. Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti."

Bakan Soylu, yaralıların tedavi altında olduğunu, bazı yaralıların İstanbul'a intikali konusunda gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını anlatarak, "Öncelikle aşağıda büyük bir mücadele ortaya konuluyor. Allah oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Arama kurtarma yapan ekiplerimizin ve tahlisiye yapan ekiplerimizin yardımcısı olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Aileler burada, onlara da bilgi vermeye çalışıyoruz. Elde ettiğimiz bütün bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız farklı bilgilere itibar etmesinler"

Çalışmalara ilişkin bilgileri çeşitli zaman dilimlerinde paylaşacaklarını söyleyen Soylu, vatandaşlardan farklı bilgilere itibar etmemelerini istedi. Soylu, şunları kaydetti:

"Bu vardiyada çalışan kardeşimizin sayısı 110. Riskli bölgede, yani eksi 300-350 kotta çalışan kardeşimizin sayısı 49. 110 da dahil olmak üzere içeriden çıkarılan, kendisi çıkanlar var, çıkarılanlar var, hastaneye intikal eden toplam sayı 21, 7 kişi de yolda, 28. Bu 21 kardeşimizin şu anda 14'ü hayatını kaybetmiş durumda."

Soylu, arama kurtarma yapan ekiplerin güzel ve umutlu haberler vermesini temenni ederek, "Bütün duamız, niyazımız odur. Tekrar geçmiş olsun. Başımız sağ olsun." dedi.

Bir soru üzerine Soylu, üst kotlarda bulunan 110 kişiden bir bölümünün sağ salim çıkarıldığını belirterek, "Ama aşağıdaki 49 kişinin olduğu alanda hala tahlisiye ekipleri o alana müdahale etmeye çalışıyor. O alandan çıkardıklarımız var, çıkaramadıklarımız var. Bu konudaki tüm detaylı bilgileri her saat başı sizlerle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, arama kurtarma çalışmasında 70'in üzerinde görevlinin bulunduğunu kaydetti.

Bakan Dönmez: İlk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralı işçilere acil şifalar diledi.

Maden ocağındaki patlamanın bugün saat 16.00-00.00 vardiyasında 18.15'te meydana geldiğini belirten Dönmez, şu bilgileri paylaştı:

"Patlama hadisesini müteakip öncelikle müessesede bulunan arama kurtarma ekipleri olay mahalline gittiler. Yaralılarımız var. Galerilerimizde havalandırma tertibatı şu anda sağlıklı olarak çalışıyor. Kısmi göçükler var. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmelere göre, grizu patlaması olduğu şeklinde. Galerilerin belli bir kısmına kadar fayton dediğimiz mini raylı sistem çalışıyor. Bir kısmında ise ancak yayan, elle müdahaleler söz konusu. Bütün arama kurtarma ekipleri şu anda görev başında. Herhangi bir eksikliğimiz yok. Biz de arkadaşlarla sürekli koordinasyon içindeyiz. Tekrar başımız sağ olsun diyorum."

Dönmez, aşağıya yangın tüplerinin indirilmesine ilişkin soru üzerine ise "Bunlar önlem almayla ilgili hususlar, içeride devam eden bir yangın yok. Ama olumsuz bir şey gelişir ve anında müdahale etmek icap eder, o açıdan gerek temiz hava tüpleri gerekse yangın tüpleri o maksatla bulunduruluyor. Müdahale eden arkadaşlarımız son derece deneyimli." diye konuştu.

Bakan Dönmez, arama kurtarma çalışmaları bittikten sonra olayın nedenlerinin araştırılacağını sözlerine ekledi.