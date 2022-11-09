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Bakanlar Soylu ve Kasapoğlu, KYK yurtlarında, "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatına katıldı

Bakanlar Soylu ve Kasapoğlu, KYK yurtlarında, "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatına katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtlarında, "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatına katıldı.
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