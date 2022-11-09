Bakanlar Soylu ve Kasapoğlu, KYK yurtlarında, "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatına katıldı

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Bakanlar Soylu ve Kasapoğlu, KYK yurtlarında, "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatına katıldı
Bakanlar Soylu ve Kasapoğlu, KYK yurtlarında, "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatına katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtlarında, "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatına katıldı.
09 Kasım 2022 Çarşamba 23:00
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