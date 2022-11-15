Bakanlığa çevre mühendisi alımı yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli çevre mühendisi alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli çevre mühendisi alımı yapacak.

Alım ÖSYM tarafından 18/09/2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre olacak.

Yerleştirme sonuçları ÖSYM internet sayfasında ilan edilecek. Ardından adaylar yerleştirildikleri hizmet birimlerinde göreve başlamak üzere başvuruda bulunacak. Bu tarihler, istenilecek belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler bakanlığın internet adresinden ayrıca ilan edilecek.

İlanın detayları için TIKLAYIN.

www.gazeteilksayfa.com



