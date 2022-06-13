Bakanlık 15 ton Deney Hayvanı Yemi alacak

Sağlık Bakanlığı, Deney Hayvanları Araştırma Merkezi Birimi için 15 ton deney hayvanı yemi satın alacak. Deney hayvanı yemi alımı için ihaleye çıkıldı. İhale 23.06.2022'de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun Refik Saydam Yerleşkesi’nde yapılacak.