Bakanlık 15 ton Deney Hayvanı Yemi alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı 15 ton deney hayvanı yemi satın alacak.
Bakanlığa bağlı Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı, 15 ton deney hayvanı yemi satın alımı için ihaleye çıktı.
Alınacak yemler Deney Hayvanları Araştırma Merkezi Birimi’ndeki gereken üretim şartlarına göre hayvan türleri arasında eşit olmayacak şekilde peyderpey talep edilebilecek.
İhale 23.06.2022 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Daire Başkanlığı Refik Saydam Yerleşkesi’nde yapılacak.
İlanın detayları için TIKLAYIN.
www.gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.