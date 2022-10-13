Bakanlık arsa ve iş yeri projesiyle ilgili merak edilenleri tek tek açıkladı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle olan 'İlk Evim Arsa İlk İşyerim' kampanyasıyla ilgili 15 doğru ve yanlışı paylaştı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında konut başvuruları 14 Eylül'de açıldı. Şimdi de 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 milyon konut amaçlı arsanın dağılımını illere ve ilçelere göre yaptıklarını belirterek, "81 ilimizde arsaların yüzde 40'ını şehir merkezlerinde, yüzde 60'ını ilçelerde olacak şekilde belirledik" demişti.

TAPULAR ARALIK AYINDA VERİLECEK!

Bakan Kurum açıklamasında "İnşallah Aralık ayı itibarıyla vatandaşlara arsa tapularını vermeye başlayacağız. Müstakil parseller 350-500 metrekare arasında olacak. Altyapı tamamlandıktan sonra inşaata başlayabilecekler. Müşterek parsellerde de her türlü desteği TOKİ olarak vereceğiz" dedi.

Öte yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 'İlk Evim Arsa İlk İşyerim' projesiyle ilgili 15 doğru ve yanlışı paylaştı.

İLK EVİM ARSA İLK İŞ YERİM PROJESİNDE 15 DOĞRU, 15 YANLIŞ

1-Ev başvurusu yapan arsa için başvuramaz. YANLIŞ

DOĞRUSU Ev başvurusu yapan arsa ve iş yerine de başvurabilir.

2-Arsa taksitleri de memur maaş artışına göre artacak. YANLIŞ

DOĞRUSU Arsa taksitleri sabit ve faizsiz olacaktır.

3-Arsada ödemeler kura çekildikten hemen sonra başlayacak. YANLIŞ

DOĞRUSU Hak sahipliği kurası çekildikten sonra arsa belirleme kurası gerçekleşecek, bankayla sözleşme imzalandıktan sonra peşinatın yatırıldığı tarihten itibaren 1 yıl sonra taksitler ödenmeye başlayacaktır.

4-Arsa başvurusunda aylık gelir durumu şartı bulunmuyor. YANLIŞ

DOĞRUSU İlk Evim Arsa projesinde de aylık gelir durumu 16.000 TL'nin altında olması şartı aranmaktadır. İstanbul için gelir şartı 18.000 TL’dir.

5-Arsa başvurularında da kontenjan bulunacak. YANLIŞ

DOĞRUSU Özel bir kontenjan ayrılmamıştır.

6-Aynı haneden eşler arsa ve iş yeri için başvuru yapabilir. YANLIŞ

DOĞRUSU Gençler hariç (18 yaşını doldurmuş) aynı haneden eşler başvuru yapamaz, yapması halinde tüm başvurular geçersiz sayılır

7-Evi olan arsaya başvurabilir. YANLIŞ

DOĞRUSU Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin, eşinin ve ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması gerekmektedir. İşyeri olan kimseler arsaya başvurabilir.

8-Hisseli konut, arsa ya da tarlası olan başvuramaz. YANLIŞ

DOĞRUSU Hisseli konut, arsa , veya tarlası olanlar arsa başvurusu yapabilir. Apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

9-Arsa kurasında hak sahibi olanlar arsa tahsisinin ardından istediği zaman konutunu yapmaya başlayabilir. YANLIŞ

DOĞRUSU Müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır. Müşterek arsa için müracaat edenler, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.

10-2 yıl içinde arsaya ev yapılmamasının yaptırımı yoktur. YANLIŞ

DOĞRUSU İnşaat yapım süreleri ile ilgili şartlara uymayanlara tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın, ödemiş olduğu bir bedel var ise ödemiş olduğu bedelin %10’u kesilerek kalan meblağ iade edilir ve tahsisi geri alınır.

11-Arsayı alan ev yaparken TOKİ desteği olmayacak. YANLIŞ

DOĞRUSUMüstakil ev isteyenlere TOKİ proje, mimari, mühendislik desteği verecek, ancak, kendi projesini veya TOKİ’nin verdiği projeyi kullanarak evini kendi yapacak. Müşterek arsa alanlara, yine TOKİ proje, mimari, mühendislik desteği verecek, çoğunluk sağlanarak bina yapımını talep edenlere de TOKİ yapım desteği sağlayacak.

12-Arsa almaya hak kazanan kişi arsayı hemen satabilir. YANLIŞ

DOĞRUSU Arsa tahsis yapılan hak sahiplerine banka sözleşmesi akabinde ipotekli ve şerhli tapu tescilleri sağlanacak ve altyapı işlemleri tamamlandığında ise inşaat süreleri başlayacaktır. Kanun gereği 1. yılda inşaata başlaması ve inşaatını 2 yıl içinde tamamlaması ve borcun ödenmesi halinde ipotek ve şerh terkin edildikten sonra satışa engel bir durum kalmayacaktır.

13-İş yeri projesi için sadece nüfusa kayıtlı olduğu ilde başvuru yapılabilir. YANLIŞ

DOĞRUSU İş yeri başvurusunda projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırda faaliyette bulunuyor olması gerekmektedir.

14-İlk işyerim projesine herkes başvurabilir. YANLIŞ

DOĞRUSU İlk işyerim projesine başvurmak için Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Levhası e-Ticaret yapıldığına dair. belgelerinden herhangi birini gösterme şartı aranmaktadır.

15-Ev ve arsaya başvuran iş yeri için başvuramaz. YANLIŞ

DOĞRUSU Ev ve arsaya başvuran iş yeri için de başvurabilir. Ev ve arsa çıkan ak sahibi hikisinden birini tercih etmek durumundadır, ancak ev ve işyeri yada arsa ve işyerinden ikisi birden alınabilir.