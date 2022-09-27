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Bakanlık desteğiyle 4 milyon dekar arazi modern sulamaya kavuştu

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca 81 ilde yürütülen 'Bireysel Modern Basınçlı Sulama Sistemi' projesi kapsamında 2007 yılından bu yana 42 bin 531 proje hibe kapsamına alınarak, 3 milyon 951 bin 280 dekar alan modern sulama sistemlerine kavuşturuldu.
Bakanlık desteğiyle 4 milyon dekar arazi modern sulamaya kavuştu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, 'Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı' kapsamında tarım arazilerini bireysel modern sulama sistemleri ile donatmak için ülke genelinde hibe desteği verilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda bakanlık, 2007 yılında başlattığı 'Bireysel Modern Basınçlı Sulama Sistemi' projelerine yüzde 50 hibe desteği veriyor. 81 il genelinde yürütülen proje kapsamında 2007 yılından bu yana 42 bin 531 proje hibe kapsamına alınarak, 3 milyon 951 bin 280 dekar alan modern sulama sistemlerine kavuşturuldu.

Hibe destekleriyle ülke genelinde yaygınlaştırılan tarla içi damla sulama, tarla içi yağmurlama sulama, tarla içi mikro yağmurlama sulama, tarla içi yüzey altı damla sulama, lineer veya center pivot sulama, tamburlu sulama, güneş enerjili sulama, tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri ve akıllı sulama sistemleri ile hem su tasarrufu sağlanıyor, hem de daha fazla verim elde ediliyor.

SON 3 YILDA 16 BİN 449 PROJEYE DESTEK

Modern sulama teknolojilerine hibe desteği son dönemde de artarak devam etti. Son 3 yılda 16 bin 449 proje ile 1 milyon 944 bin 252 dekarlık alan modern sulama sistemi ile sulanmaya başlandı. Bu 3 yıllık süreçte üreticilere toplam 549 milyon 81 bin TL hibe desteği ödemesi yapıldı. Böylece 2007 yılından bu yana verilen toplam hibe desteği 1 milyar 17 milyon 242 bin TL’ye ulaştı. 

EN BÜYÜK PAYI KONYA ALDI

Ülke genelinde verilen hibe desteğinden en büyük payı Konya aldı. Konyalı üreticilere bin 44 sulama projesi karşılığında 35 milyon 159 bin TL hibe ödemesi yapılarak, 148 bin 393 dekar araziye modern sulama sistemi kazandırıldı. Konya’nın ardından en çok hibe desteği Şanlıurfa ve Niğde illerine verildi. Şanlıurfa’ya 995 proje için 31 milyon 638 bin TL ödeme yapılırken, 122 bin 745 dekar araziye modern sulama sistemleri ile sulama suyu sağlandı. Niğde'de ise üreticilere 971 proje için 27 milyon 889 bin TL hibe desteği ödemesi yapılarak, 61 bin 381 dekar tarım arazisi modern sulama sistemine kavuşturuldu.

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