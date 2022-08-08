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Bakanlık'tan açıklama: Operasyon başladı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Bitlis İlinde “Eren Abluka-32 (Bitlis-Van-Azapşarı) Şehit GK Ekrem AKKAYA" Operasyonu başlatıldı.
Bakanlık'tan açıklama: Operasyon başladı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca müştereken gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 520 personel 51 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde; Bitlis Hizan İlçesi Azapşar mahallesi kırsalında gerçekleştirilen arama tarama sonucunda BTÖ mensuplarının kullandığı 4 sığınak ve barınak tespit edildi. Tespit edilen sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok miktarda gıda, yaşam, temizlik malzemesi imha edilirken sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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