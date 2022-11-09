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Bakanlıktan Arifoğlu baharat firması hakkında açıklama: İlgili ürünler piyasadan toplatılmıştır

Tarım ve Orman Bakanlığı Singapur'da Türk markalı bazı baharat ürünlerinde izin verilmeyen renklendirici tespit edildiği iddialarına yönelik, firmanın Türkiye'deki ürünlerinin toplatıldığını bildirdi.
Bakanlıktan Arifoğlu baharat firması hakkında açıklama: İlgili ürünler piyasadan toplatılmıştır

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, Singapur'da Türk markalı bazı baharat ürünlerinde izin verilmeyen renklendirici tespit edildiği iddialara yönelik, firmanın Türkiye'deki ürünlerinin toplatıldığı, Singapur tarafından ise resmi bir bildirimde bulunulmadığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında şunlar kaydedildi;

Öncelikle Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüzce yapılan incelemede, söz konusu firmanın, ülkemizden Singapur'a doğrudan bir ihracat başvurusu bulunmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan, iddialarla ilgili, Singapur yetkili otoritesi tarafından, Türkiye'ye henüz resmi bir bildirimde bulunulmamıştır. Ancak, söz konusu haberler Bakanlığımızca ihbar kabul edilerek firma ve ürünlerine yönelik başlatılan denetimler ülke genelinde devam etmektedir.

ÜRÜNLERİ PİYASADAN TOPLATILDI

Firmanın yurt içinde satışa sunduğu ürünlere yönelik 2022 yılı Mayıs ve Temmuz aylarında yapılan denetimlerde, sumak ürününden alınan numunelerde izin verilmeyen renklendirici tespit edilmiştir. Firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili parti-seri nolu ürünler piyasadan toplatılmıştır.

Bakanlığımız, vatandaşlarımızın güvenilir gıda tüketmesine yönelik çalışmalarını, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında aralıksız yürütmektedir.

2022 yılında (08.11.2022 tarihi itibarıyla) ülke genelinde 7 bin 520 personelimizle gıda işletmelerine 1 milyon 81 bin 777 denetim yapılmıştır.

Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması için çalışmalarımızın kararlılıkla sürdürüleceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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