Bakanlıktan 'Erişilebilirlik' temalı yarışma

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılacağı 'Erişilebilirlik' temalı ödüllü yarışmalar düzenleneceği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'de erişilebilirlik kültürünün oluşturulması hedefiyle, çocuklar ve gençlere yönelik 'Erişilebilirlik Temalı Yarışmalar' düzenlenecek. Yarışmalarda erişilebilirliğin, çocukların ve gençlerin gündemine taşınarak, yarışma için hazırlayacakları eserleri ile erişilebilir kentlerin inşa edilmesi, teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlanması ve öğrencilerin yarışmaya katılarak 'Erişilebilir Türkiye, Engelsiz Yaşam'a destek olmaları hedefleniyor. Resmi ve özel okul öğrencilerinin katılabileceği yarışmaya başvurular bugün başlayacak ve 25 Nisan 2022'de sona erecek. Yarışmada, kategoriler ilkokul öğrencileri için 'şiir', ortaokul öğrencileri için 'resim', lise öğrencileri için ise 'kısa film' olarak belirlendi.

İLK 3'E GİRENLERE ÖDÜL

Yarışmaya katılan eserler değerlendirme kurulları tarafından incelenecek. Değerlendirme sonucunda her kategoride birinciye 6 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye ise 2 bin TL ödül verilecek. İlk üçe giren eserler 7 Haziran 2022 tarihinde duyurulacak.