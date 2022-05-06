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Bakasetas’ın çorabını alan taraftar: Köyde herkes çorabı ziyarete geliyor

Trabzonspor’un Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor maçında sahaya giren taraftar Ömer Koç, futbolcu Bakasetas’ın sağ çorabını hatıra olarak aldı.
Bakasetas’ın çorabını alan taraftar: Köyde herkes çorabı ziyarete geliyor

Trabzonspor’un ligin 35’inci haftasında oynadığı ve şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin bitiş düdüğüyle birlikte coşkulu taraftarlar yeşil sahayı doldurdu. Sevinç gösterileri sırasında taraftarlar, futbolcu Bakasetas’ın etrafını sararak sevgi gösterilerinde bulundu. O sırada futbolcunun sağ çorabını alan taraftar Ömer Koç, Bakasetas’ın çorabını ‘altın ayak’ ifadeleriyle gösterdiği videosunu sosyal medyada yayınladı.

ŞAMPİYONLUK HATIRASI

Taraftarların büyük ilgi gösterdiği görüntüler sonrasında bordo-mavili kulüp, taraftar Ömer Koç’u davet etti. Bakasetas’tan ‘şampiyonluk hatırası’ olarak aldığı çorabı çerçeveleten taraftar Koç ile futbolcu Bakasetas buluştu. Ziyaretine gelen taraftarla kucaklaşan Bakasetas, Koç'un ‘şampiyonluk hatırası’ olarak aldığı çorabı imzalayarak forma hediye etti. Bordo-mavili kulüp, Bakasetas ile hayranının eğlenceli geçen buluşmasını görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

"AYAK TARAFI BANA DENK GELMİŞTİ"

Trabzonspor tarafından paylaşılan videoda çorabı almakta zorlandığını anlatan taraftar Ömer Koç, “Bakasetas’ın etrafını 20-30 kişi sarmıştı. Tişörtünü almaya çalıştım ama alamadım. Ayak tarafı bana gelmişti. İkisini de çıkarıp alayım dedim, birisini çektim yarıda kaldı, alamadım. Diğer ayağındaki çorabı aldım. Zor oldu ama aldım. Çorabı aldık ama görücüsü çok. Köyde herkes çorabı ziyarete geliyor” dedi.

"BEN DE ÇOK EĞLENDİM"

Yunan oyuncu Bakasetas da maç sonrasında kalabalığın arasında yaşadıklarını “O anda orada biri vardı. Onun olduğunu bilmiyordum. Bir anda ayağımdan çorabımı aldı. Ben de çok eğlendim” ifadeleriyle anlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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