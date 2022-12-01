Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Profesörü Baki kuru hayatını kaybetti. Peki, Baki Kuru kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti?

İstanbul Barosu’na kayıtlı olan Medeni Usul hukuku ve İcra İflas hukuku dalında profesör olmuş Baki Kuru vefat etti. Türkiye hukuk profesörü olarak anılan Baki Kuru pek çok kitabında ve konuşmalarında hukuk hakkında önemli bilgiler verdi. Peki, Baki Kuru kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti?

BAKİ KURU KİMDİR?

Profesör Doktor Baki Kuru 1928 yılında Bolu’da doğdu. 1940 yılında Akçakoca merkez ilkokulunda okudu. 1943 yılında Kastamonu lisesinin ortaokul kısmını bitiren Baki Kuru, 1946 yılında Bolu orman okulunu bitirdi. 1950 ve 1951 yıllarında Yozgat ve Diyarbakır liselerinde, okul dışında lise bitirme ve olgunluk sınavlarını teslim etti. 1951-1955 yılları arasında Toprak ve İskân Genel Müdürlüğü teşkilatında harita teknik memuru görevini yaptı. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine devam eden Baki Kuru 1955 yılında okulunu birincilikle tamamladı. 1958 yılında, Almanya Münster Üniversitesinde “Hukuk Doktoru” unvanını aldı. 1960 yılında Nisasız Kaza konusunda tezi ile doçent, 1966 yılında ise profesör unvanına nail oldu. Baki Kuru Ankara Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı ve 1983 yılında emekliye ayrıldı.

BAKİ KURU KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

1928 yılında dünyaya gözlerini açan Baki Kuru, 1 Aralık 2022 vefat etti. 94 yaşında hayatını kaybeden Profesör Doktor birçok eseri ile okurlarına ilham kaynağı oldu. 2008 yılında Almanya Münster Üniversitesi tarafından “Altın Doktora” ödülüne layık görülen Profesör Doktor Baki Kuru öğretim üyeliği yaptı süreçte öğrencilerine en iyi şekilde eğitim verdi. Hayatında çok sayıda eğitim görüp önemli eserler yazan Baki Kuru 01.12.2022 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Tüm sevenleri rahmetli olan Baki Kuru’nun yakınlarına baş sağlığı ve taziye mesajlarını iletti.

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