Bakırköy Belediyesinde işten çıkarmalar protesto edildi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (Türk-İş) bağlı Tüm Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçiler Sendikası (Belediye-İş) üyeleri, Bakırköy Belediyesinde geçen hafta 3 işçinin işten çıkarılmasına tepki gösterdi.

Türk-İş İstanbul 1. Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, Belediye-İş üyeleri ile bazı sendika ve siyasi parti temsilcileri, Bakırköy Belediyesi önünde çıkarılan işçilerle bir araya geldi.

Burada açıklama yapan Uyar, çalışanların ve sendika temsilcilerinin dertlerini Belediye Başkanı'na anlatma imkanı bulamadığını ifade ederek, "İşverene karşı düşman değiliz. Onlar bizim ortağımız. Bu işi beraber yürütüyoruz." dedi.

Belediyeden çıkarılan işçiler adına açıklama yapan Belediye-İş İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan da yasal haklarını kullanarak greve çıktıklarını söyledi.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun grevin ardından emekçilere karşı kin beslediğini savunan Doğan, "İki ay önce 10 arkadaşımızı hiç sebepsiz işten attı. Kerimoğlu'nun emek düşmanı tavırlarına, acımasız çalışma şartlarına, sürgüne ve bu baskılara dayanamayan 12 arkadaşımız işten ayrılmak zorunda bırakıldı." diye konuştu.

Doğan, belediyede çalışan 3 işçinin daha geçen cuma günü işten çıkarıldığını hatırlatarak, "Ardından çoğu kadın arkadaşımız olmak üzere kreş öğretmeni arkadaşlarımız, temizliğe, park bahçelere, aşevine mobbing uygulanmak suretiyle görevlendirildi." ifadelerini kullandı.

Belediyeyle yapılan görüşmede işten çıkarılmalarla ilgili olarak performansın öne sürüldüğünü anlatan Doğan, arkadaşlarının görevlerine iade edilmesini istedi.