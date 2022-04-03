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Baktığı yaşlılara uyku ilacı verip, para ve altınlarını çaldı

Denizli başta olmak üzere İstanbul, İzmir ve Eskişehir'de bakıcılığını yaptığı 9 yaşlı çifti, çeşitli tarihlerde yemeklerine uyku ilacı atıp, para ve ziynet eşyalarını çaldığı tespit edilen Nurtem Doğacı (60) jandarmanın operasyonu ile yakalandı.
Baktığı yaşlılara uyku ilacı verip, para ve altınlarını çaldı

Çivril ilçesi, Kızılcasöğüt Mahallesi'nde geçen 23 Mart'ta jandarmaya başvuran Yaşar (83) ve Günsel Bozkurt (81) çifti, evlerinde uyutulduktan sonra para ve ziynet eşyalarının çalındığını belirtti. Çalışma başlatan ekipler, para ve altınları bakıcı olarak eve yerleşen Nurtem Doğacı'nın çaldığını belirledi. Doğacı'nın internet sitelerindeki ilanlardan irtibat kurup, evlerine bakıcı ve temizlikçi olarak yerleşip, güven sağladığı yaşlı kişilerin yemeklerine uyku ilacı atıp, paralarını çaldığı tespit edildi. Doğacı'nın, en son Yaşar-Günsel Bozkurt çiftini de aynı yöntemle uyutup, 1700 euro, 3 bin TL ve 1 adet cep telefonu çaldığı belirlendi.

SAKLANDIĞI BATTANİYENİN ALTINDA YAKALANDI

Doğacı'nın İzmir'in Konak ilçesindeki bir evde saklandığını belirleyen Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 'Narkoz' adı verilen operasyon düzenledi.  Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle önceki gün düzenlenen operasyonda Doğacı, evde saklandığı battaniyenin altında yakalandı. Gözaltına alınıp, Denizli'ye getirilen Doğacı'nın 43 ayrı suç kaydı olduğu, 4 ilde karıştığı 9 benzer suçtan 2017 yılından bu yana arandığı ve 'yağma suçu'ndan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Doğacı, tutuklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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