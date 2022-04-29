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Bakü yakınlarında sanayi parkında çıkan yangın 15 saatte söndürüldü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü yakınlarında Hacı Zeynalabdin kasabasındaki sanayi parkında dün akşam çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 15 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Bakü yakınlarında sanayi parkında çıkan yangın 15 saatte söndürüldü

Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin en büyük gıda şirketlerinden birine ait sanayi parkında dün yerel saatle 17.20 sularında çıkan yangının bu sabah 08.24'te söndürüldüğü bildirildi.

Yangında yaklaşık 5 bin metrekarelik üretim ve depo alanı kullanılamaz hale gelirken can kaybının bulunmadığı belirtildi.

Kullanılamaz hale gelen alanda plastik kutu fabrikası ile yağ depolarının bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan Azerbaycan Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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