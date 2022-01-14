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Bakü'de Türkiye-Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin 30. yılı dolayısıyla sergi açıldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığında, Türkiye-Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin 30. yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.
Bakü'de Türkiye-Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin 30. yılı dolayısıyla sergi açıldı

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerden çeşitli kesitlerin yansıtıldığı karelerin yer aldığı fotoğraflardan oluşan serginin açılışına Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, KKTC Bakü Temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram ile bakanlık ve büyükelçilik çalışanları katıldı.

Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Halefov ve Bağcı sergiyi gezdi.

Halefov, burada yaptığı konuşmada, 14 Ocak'ın Azerbaycan için önemli bir tarih olduğunu, 30 yıl önce bugün iki ülke arasında imzalanan protokolle diplomatik ilişkilerin tesis edildiğini belirtti.

Azerbaycan için 1990'ların zor yıllar olduğunu hatırlatan Halefov, "30 yılda nereden başladık ve hangi zirvelere yükseldik. Bununla gurur duyuyorum." dedi.

Halefov, bu önemli gün dolayısıyla bakanlık adına Büyükelçi Bağcı ve büyükelçilik çalışanlarını en samimi duygularıyla kutladı.

Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu hatırlatan Halefov, "Türkiye'nin desteği, Azerbaycan'ın zorluklar ve tehlikelerle mücadelesinde kilit rol oynamıştır." diye konuştu.

Büyükelçi Bağcı da Türkiye ile Azerbaycan'ın her zaman ve her yerde omuz omuza olduğunu söyledi.

İlişkilerin her alanda geliştiğini vurgulayan Bağcı, "Zafer kazanmış, topraklarını 44 günde kurtaran bir Azerbaycan var bugün. Tüm şehitleri rahmetle anıyorum. Türkiye ile Azerbaycan birlikteliğiyle elde edilen Karabağ zaferini referans alarak da kurulan Türk Devletleri Teşkilatı bölgede barış, huzur ve istikrarı koruması yönünde yeni bir teşkilattır. Bundan sonra bu coğrafyanın gerçekliğinde Türk Devletleri Teşkilatı daha aktif rol alacaktır. Kardeşliğimiz daha da güçlenerek geleceğe yürüyecektir. Geleceğimize sağlam bir kardeşlik bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

14 Ocak 1992'de Azerbaycan ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisine dair protokol imzalanmış, aynı gün Bakü'deki Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Büyükelçiliğe dönüştürülmüştü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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