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Bal üreticisi genç devlet desteğiyle kovan sayısını 10 kat artırdı

Kırklareli'nde dedesinin 10 yaşında hediye aldığı bir kovan ile arıcılığa başlayan ziraat teknikeri Furkan Çalışkan, "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" desteğinden yararlandı.
Bal üreticisi genç devlet desteğiyle kovan sayısını 10 kat artırdı

Kırklarelili ziraat teknikeri genç, dedesinin hediye ettiği kovanla başladığı arıcılıkta devletin hibe desteği sayesinde işini büyüttü.

Vize ilçesinin Müsellim köyünde yaşayan 24 yaşındaki Furkan Çalışkan'ın merakı, arıcılıkla uğraşan komşularına heves ederek küçük yaşta başladı.

Çalışkan, dedesinin 10 yaşında armağan ettiği tek kovanla hobi olarak başladığı arıcılığı yıllar boyu kovan sayısını artırarak devam ettirdi.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Teknikerliği Bölümünden mezun olan Çalışkan, geçen yıl itibarıyla 14 yıllık süreçte 50 kovana ulaştı. Çalışkan, geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne başvurdu.

Destekle kovan sayısını 300'ü arılı 500'e çıkaran Çalışkan, işini büyütmek için çalışmalarını sürdürüyor.

"Bir kovandan yaklaşık 25-30 kilogram bal alabiliyoruz"
Çalışkan, AA muhabirine, devlet desteğinin sadece kovanla sınırlı kalmadığını pek çok ekipman da edindiğini anlattı.

"Bu proje, bu destek beni 10 yıl ileri atlatmış oldu." diyen Çalışkan, devletin kırsal üretimlerde pek çok desteği olduğunu hatırlattı.

Destekten önce yılda 750 kilogram bal üretirken şu anda yıllık 4 ila 5 tona çıktığını ifade eden Çalışkan, "100 kilogram kadar da polen üretiyorum. 20 kilogram kadar da propolis üretimim var. Bu yıl inşallah arı zehri eğitimi de alıp onu üreteceğiz. Bir kovandan yaklaşık 25-30 kilogram bal alabiliyoruz, bu bölgede bizim için her şeyden, paradan çok önemli olan kovanı açtığımızda balı yapmış olması bizim için güzel bir şey." diye konuştu.

Çalışkan bal üreterek ülke ekonomisine katkı sağladığını bundan mutlu olduğunu kaydetti.

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