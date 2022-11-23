  • BIST 4.507,24
  • Altın 1039.301
  • Dolar 18.6222
  • Euro 19.2218
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 16 °C
»

Bal üretiminde sahteciliğin önüne geçmek için "Barkod" sistemi uygulanacak

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkan Yardımcısı ve Samsun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rasim Kaplan, bal üretiminde sahteciliğin önüne geçmek amacıyla barkod sistemini uygulamak için çalışmalara başladıklarını belirtti.
Bal üretiminde sahteciliğin önüne geçmek için "Barkod" sistemi uygulanacak

Kaplan, Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği binasında düzenlediği basın toplantısında, birliğin Türkiye genelinde 72 bini aşkın üyesinin 8 milyonun üzerinde arı kolonisi bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de yılın üç mevsiminde aktif arıcılık yapılabilecek potansiyel bulunduğuna işaret eden Kaplan, "Ülkemizde 3 bin endemik, 12 bin doğal, 500 nektar ve polen kaynağı bitki bulunmaktadır. Dünyada bilinen 27 bal arısı alt türünün 6'sı ülkemizde bulunmakta. Buna bağlı olarak arıcılık sektörü tarım, gıda ve geleceğimiz için stratejik sektördür. Eğitim ve beslenme gelecek nesillerimiz için belirleyici unsur olmakla beraber, sağlık vazgeçilmezdir." dedi.

"BARKOD SİSTEMİYLE SAHTECİLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Türkiye'de sahte bal satışının önüne geçmek, kaliteli bal üretimini kontrol altına almak için barkod sistemini geliştirmek istediklerini dile getiren Kaplan, "Arıcılık Kayıt Sistemi ile bal üretimini kayıt altına aldık. Barkod sistemiyle de sahteciliğin önüne geçilecek. Bu konuda çalışmaya başladık. Yapay bal var piyasalarda, sahtecilik var. Devletin bu konuda çalışmaları var. Sahte balla ilgili ciddi çalışmalar yürütülüyor." diye konuştu.

Üreticilerin kovanlarına plaka takacaklarını anlatan Kaplan, şöyle devam etti:

"Üretici bizden bin barkod alırken ona göre ürün getirecek. Yani üretime göre barkod vereceğiz. Ürün kovandan alındıktan sonra paketlemeye gidene kadar sorumluluğu üreticiye ait. Paketleyici ürünü kavanoza koyduktan sonra bir sıkıntı çıktığında sorumluluk paketleyicidedir. Bu uygulamayla hem kaliteli ürün elde edilecek hem de kontrollü hale gelecek. Üretimden satışa kadar ürünün takibi olacak. Balı üreten kişinin, nerede üretildiği bilgileri ve diğer bütün bilgileri barkod sisteminde olacak. Bal, polen, propolis, arı ekmeği, arı sütü gibi ürünleri üretim zamanlarında sisteme dahil olacak. Ülkemiz arıcılık sektörünün üretim verileri şeffaf şekilde belirlenecek. Bu sistem sayesinde üretimden tüketime kadar ürünün izlenebilirliği mümkün olacak ve aynı zamanda sahteciliğin önüne geçilecek."

Kaplan, Samsun'da da 1500 arı üreticisinin 100 bin kovanı bulunduğunu, yıllık 1200 ton civarında üretim gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Benzin grubunda 1,16 TL indirim bekleniyor22 Kasım 2022 Salı 09:49
  • Petrolde Suudi Arabistan dalgalanması22 Kasım 2022 Salı 09:20
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının himayesinde 12. Türkiye Enerji Zirvesi başladı21 Kasım 2022 Pazartesi 15:55
  • Altının gram fiyatı 1.045 lira seviyesinde işlem görüyor21 Kasım 2022 Pazartesi 11:26
  • Bakan Nebati'den kara para soruşturması açıklaması21 Kasım 2022 Pazartesi 10:25
  • Sakarya'da bu yıl belediye tesisindeki çilek üretimi 30 tona yükseldi20 Kasım 2022 Pazar 13:45
  • Yusufeli Barajı ve HES enerji üretimine büyük katkı verecek20 Kasım 2022 Pazar 13:41
  • Otomobilde matrah düzenlemesi için geri sayım20 Kasım 2022 Pazar 08:25
  • Akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim19 Kasım 2022 Cumartesi 09:15
  • TOKİ, Koru Florya’da 14 rezidansı 60 ay vade ile satışa çıkardı19 Kasım 2022 Cumartesi 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti